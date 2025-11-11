快訊

人民日報呼籲中共年輕幹部學習近平 「自找苦吃」經歷錘煉

聯合報／ 大陸中心／即時報導
人民日報呼籲中共年輕幹部要「自找苦吃」，趁年富力強時多吃點苦。圖為北京某軍營入口處一座有「為人民服務」幾個大字的照壁。圖／美聯社
人民日報呼籲中共年輕幹部要「自找苦吃」，趁年富力強時多吃點苦。圖為北京某軍營入口處一座有「為人民服務」幾個大字的照壁。圖／美聯社

繼早前要求黨政機關要「帶頭過緊日子」，中共中央黨報《人民日報》11日在9版理論版發文呼籲中共年輕幹部，要學習中共中央總書記習近平「自找苦吃」的精神，趁著年富力強多做一些事、多吃一點苦、多經歷些錘煉，以加快實現從「入行新手」到「行家裡手」的轉變。

文章指出，習近平曾說過：「無數人生成功的事實表明，青年時代，選擇吃苦也就選擇了收獲，選擇奉獻也就選擇了高尚。」習近平年輕時在陜北梁家河插隊期間，帶著鄉親們打壩修田、建沼氣池。他說：「我對自己的首要要求就是『自找苦吃』」。

人民日報表示，幹部成長、成熟、成才的路上，從沒有坦途捷徑可走，只能是一步一個腳印爬坡過坎。

「現實中，也有個別年輕幹部成長較慢，在急難險重任務面前站不出來、頂不上去。一個重要原因就是在工作中拈輕怕重，遇事愛拿『資歷淺』『沒經驗』當擋箭牌，對於自己分內的苦活累活、急事難事能躲就躲、能推則推，工作中吃一點苦就發牢騷抱怨，覺得吃了虧。」

文章同時指出，年輕幹部「自找苦吃」，既需要自身主動，也離不開組織「搭台賦能」。只有讓吃苦者不吃虧、讓有為者有位，才能讓願吃苦、能吃苦的年輕幹部有平台、有奔頭，進而激勵和引導更多年輕幹部立足本職崗位。

習近平 中共 青年
×

