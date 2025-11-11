「斬首說」掀議論 回應薛劍爭議？大陸駐日本、南韓大使接連發聲

日本首相高市早苗11月7日發表可能武力介入台海局勢的言論後引起北京方面高度反彈，其鷹派駐日外交官員薛劍甚至揚言「斬首」，不過大陸駐日本大使、駐南韓大使也接連發聲，除了迴避薛劍的言論，也再度表明立場。

高市早苗日前指出，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。就此，大陸駐大阪總領事薛劍針對高市早苗的講話，在X平台以日語發文稱「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」，暗示「砍頭」，引起輿論震盪。

此前在今年10月25日薛劍赴和歌山紀三井寺出席第46屆「中日友好千年萬年」紀念碑彰顯儀式並致辭時表示，今年是戰後80周年，今天亦是台灣光復80周年紀念日。「願同日本各界有識之士一道，以史為鑒、面向未來，堅持一個中國原則，抵制日本國內社會歷史修正主義思潮與涉台消極動向，堅守中日和平友好這一兩國最大安全保障，共護來之不易的中日友好大局」。

而薛劍爭議爆發後，大陸駐日本大使吳江浩10日也於X平台上發文，他僅用中文、日文引述中共總書記習近平的談話表示，「解決台灣問題，是中國人自己的事，要由中國人來決定。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。

此外，大陸駐南韓大使戴兵也在11日出席「深化中韓戰略合作夥伴關係國際論壇」有所表態，據該使館官網，戴兵說，「APEC會議期間，中日、韓日領導人也舉行了雙邊會晤。但日本新首相近日一系列涉華錯誤言論完全不可接受，對中日關係發展產生嚴重負面影響」。

大陸駐日使館10日深夜也批評高市的說法，強調這是露骨挑釁言論，公然鼓吹武力介入台海的可能性，也喊話日本「不要做台海和地區局勢的攪局者」。

共同社報導，日本官房長官木原稔10日在記者會上透露，大陸駐大阪總領事薛劍針對高市早苗在國會答辯時的「台灣有事」相關言論，在X平台上用個人帳號發帖稱「砍掉骯髒的腦袋」等，已就此向大陸提出了強烈抗議。

日本駐北京大使金杉憲治10日出席大陸駐長崎總領事館建館40周年慶祝活動時指出，「地方層面的交流是國與國關係的基石。即便兩國間存在課題，持續開展交流也有助於構建穩定的雙邊關係」。