香港立法會舉行選舉論壇 政府致力提高投票率

中央社／ 香港11日電

香港立法會選舉今天進入候選人論壇階段，數十場論壇由官方主辦；港府顯然致力於提高本屆選舉的投票率，以強化立法會的代表性。

由港府主辦的首場選舉論壇今早在荃灣大會堂舉行，這屬於新界西南地方直選選區。

新界西南有5位候選人，全屬女性，分別是民主建港協進聯盟的盧婉婷和郭芙蓉、工聯會的陳穎欣、新民黨的張文嘉，以及經濟民生聯盟的莫綺琪。

論壇有5個環節，包括候選人個人和政綱介紹、必答環節、辯論環節及總結等，期間有民眾獲安排進入觀看。據報導，在論壇上，候選人之間沒有互相質問對方，缺乏過往的激烈辯論。

港府在主辦選舉論壇之餘，勞工及福利局長孫玉菡今天同時公布，將會參考2023年區議會選舉的做法，向長者中心及殘疾人士地區支援中心提供港幣2萬元（約新台幣8萬元）資助，以便選舉當天由各中心安排車輛及工作人員接送受照顧者前往投票。

他並說，勞福局及社會福利署會邀請受資格中心舉辦選舉活動和講座，以增強投票意識。

從本屆選舉接受提名起，港府就不斷呼籲民眾盡公民責任投票。

香港新一屆立法會將於12月7日改選，有161名候選人。外界一般預測，在缺乏泛民主派參與的多元競爭之下，本屆選舉將如同上屆一樣，投票率不會太高，在30%至40%之間；以地方直選計算，上屆投票率為30.2%。

本屆香港立法會選舉已踏入第8屆，也是「反送中」運動結束及香港實施新選舉辦法之後的第2屆。在新選舉辦法下，候選人必須符合相關的「愛國愛港」要求，以落實「愛國者治港」原則。

上屆立法會選舉於2021年底舉行，首次依照新選舉辦法進行，泛民主派基本上沒有參選；即使他們參選，如果不改變原有政治立場，大概也不符合「愛國愛港」的條件，最終也會被褫奪候選人資格。

立法會 投票率
