王毅與加拿大外長通話：願與加國加快恢復各領域交流合作

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅與加拿大外長阿南德通話時表示「兩國外交、商務等部門可加強對接，本著互諒互讓、友好協商的精神，妥善解決各自的合理關切」。圖為2023年大陸民眾在第三屆中國國際消費品博覽會加拿大展區參觀購物。 （中新社）

中共政治局委員兼外長王毅11日與加拿大外交部長阿南德通話，他表示，雙方領導人不久前在南韓慶州舉行「具有轉折意義」的會晤，標誌著中加關係在經歷7年波折後進入正確發展軌道，王毅強調大陸願同加方加強溝通，採取有效行動，加快恢復各領域交流合作。

據新華社，王毅係「應約」與阿南德（Anita Anand）通電話。王毅表示，不久前，大陸國家主席習近平同加拿大總理卡尼（Mark Carney）在南韓慶州舉行了「具有轉折意義的會晤」，就中加關係改善發展的方向達成重要共識、作出戰略引領，「標誌著中加關係在經歷7年波折後進入正確發展軌道」。

王毅指出，落實好兩國領導人共識是中加關係當前最重要的議程。他表示大陸願同加方加強溝通，採取有效行動，加快恢復各領域交流合作，以務實和建設性方式鞏固中加關係進一步改善發展勢頭。「兩國外交、商務等部門可加強對接，本著互諒互讓、友好協商的精神，妥善解決各自的合理關切，推動中加關係實現健康、穩定、可持續發展」。

通稿並提到阿南德指出，兩國領導人一周多前在韓國慶州舉行了坦誠深入、富有成效的會晤，加中關係迎來重要轉捩點。「加方願同中方把握契機，加強各層級各領域對話溝通，增進理解與互信，重振加中戰略夥伴關係，在貿易、領事、禁毒、能源等領域達成更多互利成果」

此前在南韓慶州APEC非正式領導人會晤期間，習近平與卡尼於10月31日下午舉行會晤，這也是雙方領導人8年來首度舉行正式會晤。據大陸通稿，當時雙方同意，「恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，鞏固轉圜勢頭，共同推動中加戰略夥伴關係發展」。

隨後大陸外交部發言人毛寧11月4日證實大陸決定恢復旅行社經營大陸公民赴加拿大團隊遊（團客）業務，毛寧還說「我們願同加方共同努力，為兩國人員往來提供更多的便利，也希望加方相向而行，為中國遊客提供安全舒適的旅遊環境」。

大陸駐加拿大大使王鏑10月31日接受加拿大電視台政論節目「權力遊戲」專訪時，就大陸是否會取消對加拿大油菜籽及其他商品的關稅表示，關稅問題並不是雙邊關係的全部。「雙方都致力於解決包括關稅在內的各類共同關切問題。只要我們秉持清晰友好的政治意願，開展堅實有力的合作，就一定能夠找到妥善解決這些問題的辦法」。

加拿大 王毅
