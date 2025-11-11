快訊

新增「桃園」！ 鳳凰颱風最新風雨預測 9縣市明天停班課達標

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

聽新聞
0:00 / 0:00

陸媒酸高市早苗是「政壇極品」 上任3周引中國2度強烈抗議

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本首相高市早苗上任不到三周，就因台灣議題引發中共兩度「強烈抗議」。（路透）
日本首相高市早苗上任不到三周，就因台灣議題引發中共兩度「強烈抗議」。（路透）

大陸官方與媒體對中國駐大阪總領事薛劍「斬首」的失言風波避而不談，卻緊盯日本首相高市早苗涉台相關談話。具官方背景的微信公眾號《牛彈琴》更諷刺高市是「政壇極品」，聲稱中日建交以來，從來沒有一個首相像高市早苗一樣，上任不到三周就因台灣議題兩度引發中國「強烈抗議」。

高市早苗10月21正式就任日本首相。針對高市10月31日、11月1日接連在其社交媒體帳號發布她於APEC會議期間與我方領袖代表林信義會面的消息，大陸外交部11月1日晚間以發言人名義發布新聞稿，表示已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

針對高市早苗本月7日在國會答問時稱，如果中國對台灣出動軍艦並使用武力，可能構成日本「存亡危機事態」，日本自衛隊將可以行使集體自衛權。大陸外交部在10日例行記者會上，藉由媒體提問再度表達已就此向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

《牛彈琴》11日發文稱，「中日建交以來，不管是哪個首相，一開始都還比較注意謹言慎行，沒有一個像高市早苗這樣魯莽，讓中國這樣憤怒，中日開局這樣糟糕。真是又一個政壇極品。」

《牛彈琴》指出，大陸外交部發言人林劍在10日記者會痛批高市的言論「暗示武力介入台海可能性」。以前的日本領導人不排除有這種想法，但至少迴避公開表態。「高市早苗偏不，直接說出了口。事實上，這可能也是她一貫的想法。」

針對高市暗示要武力介入台海問題，林劍在10日記者會還追加了三問：日方領導人有關言論到底想向台獨勢力發出何種信號？是否企圖挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業？日方究竟想把中日關係引向何方？

中國駐日使館10日深夜發布的新聞稿則追加一個問題：日本軍國主義曾多次以「存亡危機」為由發動對外侵略，包括藉口「行使自衛權」悍然製造「九一八事變」，挑起侵華戰爭。如今日方再提「存亡危機事態」，企圖將自身綁上分裂中國的戰車，不得不讓人懷疑日本是否要重蹈覆轍？

《牛彈琴》表示，目前已有兩位日本前首相就高市相關談話公開提出批評。鳩山由紀夫強調，台灣問題是中國內政，日本不該介入；野田佳彥則稱，高市的發言影響重大，「必須格外謹慎」。

《牛彈琴》指出，高市早苗上台沒幾天，中日關係就急轉直下，「這樣的開局，罕見；這樣的首相，確實是極品」。而中國其實也看透了她，高市上台當天，中國外交部發言人就鄭重提醒她：信守在歷史、台灣等重大問題上的政治承諾，而中國官方迄今也未對高市的上任表達祝賀。

日本 外交部 高市早苗
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸使館深夜發文批高市 企圖將自身綁上分裂中國的戰車

日學者：高市未改變日對台立場 川普對台混合信號反令日困惑

日本譴責中國駐日外交官言論「極度不當」

遭陸外交官暗嗆斬首...美專家：高市早苗台灣有事言論「並非承諾」

相關新聞

陸媒酸高市早苗是「政壇極品」 上任3周引中國2度強烈抗議

大陸官方與媒體對中國駐大阪總領事薛劍「斬首」的失言風波避而不談，卻緊盯日本首相高市早苗涉台相關談話。具官方背景的微信公眾...

中共空軍成立76周年 神祕新機型「玄龍」曝光

今日為中共空軍成立76周年，在共軍發布的宣傳片《夢遠》中有一幕為一位老先生看到了「新傢伙」，並有一片陰影飛過，而這架飛機...

陸使館深夜發文批高市 企圖將自身綁上分裂中國的戰車

中國駐日本大使館微信公眾號10日深夜發布新聞稿，回應日本首相高市早苗日前涉台談話。新聞稿稱，日前，日本領導人在台灣問題上...

日本譴責中國駐日外交官言論「極度不當」

（德國之聲中文網）高市早苗（Sanae Takaichi）上周五（11月7日）在國會表示，中國若對台灣采取攻擊行動，可被視為“威脅日本生存的局勢”。 該說法隨即引發中國不滿。中國駐大阪總領事薛劍

全球關注稀土…陸副總理赴西非 穩鐵礦礦源

應西非國家幾內亞、獅子山政府邀請，中國大陸副總理劉國中十日至十六日訪問兩國，劉並將以大陸國家主席習近平的特別代表身分，於...

回應川習會 陸管控芬太尼成分出口美加墨

釜山「川習會」後，美國調降因芬太尼對中國大陸加徵關稅的百分之十。大陸昨日發布關於調整「向特定國家（地區）出口易製毒化學品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。