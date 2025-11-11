李成鋼見美商界 包括被列不可靠實體清單公司

中國商務部國際貿易談判代表李成鋼昨天會見美國商界，包括生物科技公司因美納的高管，表示希望美國工商界繼續支持兩國經貿關係穩定健康可持續發展。中國仍保留因美納在不可靠實體清單上，但已解除其對中國出口基因測序儀的限制。

中國商務部今天表示，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼10日在北京會見美國商業諮詢公司柯恩集團（Cohen Group）高級顧問艾倫（CraigAllen），以及美國生物科技公司因美納公司（Illumina）首席執行官泰森（Jacob Thayse），雙方就中美經貿關係、因美納公司在中國發展等進行交流。

李成鋼表示，中美元首10月30日在韓國釜山舉行會晤，為兩國經貿關係發展作出戰略指引。兩國經貿關係有不確定性，但中方始終是提供確定性的一方，致力於為經貿合作創造穩定環境，也將堅定捍衛自身權益。

李成鋼表示，此前雙方經過多輪經貿磋商，達成互利成果。中方願與美方一道繼續加強交流對話，共同維護好、落實好經貿磋商成果，希望美國工商界繼續發揮建設性作用，支持兩國經貿關係穩定健康可持續發展。

據中方訊息，艾倫及泰森表示，歡迎雙方在經貿領域取得積極成果，美國企業對明年中美經貿關係充滿信心，期待兩國經貿合作盡快回到正常軌道，因美納公司深耕中國市場20年，致力於長期在中國發展，未來願繼續加大在中國投入，做好合規經營。

美國總統川普今年2月初宣布對所有中國輸美產品再加10%關稅，中方祭出多項反制措施。中國商務部2月公布，將美國因美納公司、PVH集團列入不可靠實體清單，指這兩家實體違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業的正常交易，對中國企業採取歧視性措施，嚴重損害中國企業合法權益。

中國商務部3月表示，禁止因美納向中國出口基因測序儀。

因美納官網11月5日發布，中國商務部公布由11月10日起解除因美納的出口禁制令，但因美納仍然在中國的不可靠實體清單上。