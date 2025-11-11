快訊

中共空軍成立76周年 神祕新機型「玄龍」曝光

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍空軍宣傳片《夢遠》，釋出「玄龍」無人機出廠畫面。（圖／截自共軍空軍微電影「夢遠」）
今日為中共空軍成立76周年，在共軍發布的宣傳片《夢遠》中有一幕為一位老先生看到了「新傢伙」，並有一片陰影飛過，而這架飛機被稱為「玄龍」，是可以與殲-20協同作戰的匿蹤無人機。

1949年11月11日中共中央軍委電令各軍區、各野戰軍，宣布其空軍司令部現已成立，原軍委航空局著即取消。此前已任命劉亞樓為空軍司令員，蕭華為政治委員。空軍司令部成立後首先以原14兵團司令部為基礎，加上原航空局的幹部及東北老航校的一部分幹部，組成相關機關。1986年10月28日中共中央軍委確定1949年11月11日為其空軍成立日。

在中共空軍近日發布的近27分鐘微電影「夢遠」中，有一幕透露共軍的新機型。片中一位先生於1997年開設「機場小賣部」，一家人與空軍有密切關聯。片中出現的一款飛機出場畫片，該飛機被稱為「玄龍08」，並有在空中飛行畫面，一位飛官指出「威龍一號收到，已與玄龍偕同」，顯示其能與殲-20（代號威龍）協同作戰，是一款匿蹤無人機。隨後有一幕為這位當年開店的老先生驚呼看到了「新傢伙」，並有一片陰影飛過。

此前中共空軍已經披露了數款六代戰機，引起關注。此前網傳「夢遠」的「新傢伙」是「轟-20」，但最後沒有獲得官方在影片具體證實。而環球軍事也指出，影片內容的無人機「不是」被稱為中共九三閱兵時亮相的「攻擊-21」無人機，消息強調，兩款飛機結構相似，但是尾翼的部分「又有新的變化」。

此外，中共空軍釋出的76周年紀念系列照片，則呈現多張其宣揚共軍擊落國軍、美軍空軍的「戰果」，包含1959年10月7日擊落我空軍上尉王英欽飛入北京的RB-57D偵察機；1962年9月9日擊落我空軍上校陳懷生於江西上空駕駛的U2偵察機，此外還有八二三炮戰前後的空戰等。

《夢遠》影片出現「玄龍」無人機與多架戰機協同訓練畫面。（圖／截自共軍空軍微電影「夢遠」）
空軍 中共 飛機
