陸使館深夜發文批高市 企圖將自身綁上分裂中國的戰車

中國駐日本大使館微信公眾號10日深夜發布新聞稿，回應日本首相高市早苗日前涉台談話。新聞稿稱，日前，日本領導人在台灣問題上發表露骨挑釁言論，公然鼓吹武力介入台海的可能性，嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方核心利益。

新聞稿表示，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

但對於中國駐大阪總領事薛劍針對高市早苗7日在國會答辯時的「台灣有事」相關言論，在社交平台X發文稱：「砍掉骯髒的腦袋」，中國駐日本大使館仍無任何回應，大陸外交部官網公布的10日例行記者會文字記錄也無針對此事的相關提問。

中國駐日本大使館10日23時許以發言人名義在微信公眾號發布新聞稿，就高市早苗7日在國會答問時稱，如果中國對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成「存亡危機事態」，日本自衛隊將可以行使集體自衛權一事，做出前述回應。新聞稿並稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日本應深刻反省戰爭責任，切實汲取歷史教訓。

新聞稿指出，日本軍國主義曾多次以所謂「存亡危機」為由發動對外侵略，包括藉口「行使自衛權」悍然製造「九一八事變」，挑起侵華戰爭。如今日方再提「存亡危機事態」，企圖將自身綁上分裂中國的戰車，不得不讓人懷疑日本是否要重蹈覆轍？

中國駐日本大使館發言人表示，今年也是台灣光復80周年。作為曾殖民台灣犯下累累罪行的國家，日本更應在台灣問題上謹言慎行。日本當政者在國會答辯的重要場合，鼓動「台灣有事就是日本有事」，公然為介入台海製造藉口，這是對國際正義的嚴重踐踏，是對戰後國際秩序的嚴重挑釁，也是對中日關係和地區穩定的嚴重破壞。

新聞稿重申，「台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題，實現國家完全統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。中國終將統一，也必將統一。任何試圖插手和阻撓中國統一大業的圖謀，都是螳臂當車、不自量力，只會引火燒身，自食惡果。」

中國駐日本大使館發言人最後稱，中方敦促日方恪守在台灣問題上的政治承諾，立即停止向台獨勢力發出錯誤信號，立即停止任何越線挑釁的冒險言行，不要做台海和地區局勢的攪局者，防止兩國關係受到進一步衝擊。