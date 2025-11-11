日本譴責中國駐日外交官言論「極度不當」

（德國之聲中文網）高市早苗（Sanae Takaichi）上周五（11月7日）在國會表示，中國若對台灣采取攻擊行動，可被視為“威脅日本生存的局勢”。

該說法隨即引發中國不滿。中國駐大阪總領事薛劍8日在社交媒體平台X（原推特）發文稱：“對於那條擅闖進來的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好准備了嗎？”薛劍的這條帖子附帶了一篇來自《朝日新聞》的報道，文中提及了上述高市早苗有關台灣的言論。

該言論引發日本民眾強烈不滿，批評薛劍的說法“可以解讀為對高市首相的殺害預告，性質極為惡劣。”

薛劍的這一帖子卻在中國網民中激起民粹熱情。不少網民在微博留言表示，日本“反華”即是給了中國“報仇的機會”，稱若日本軍事干預，將“新仇舊恨一起算”。

日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）周一（11月10日）表示，薛劍曾發表過“多次不當言論”，日方已多次要求中方采取適當措施加以處理。

美國駐日大使喬治·格拉斯（George Glass）也在X平台發文表示，薛劍的言論對高市早苗及日本民眾構成威脅，並寫道：“面具再次滑落。”

此條貼文後續已被刪除。

“存亡危急事態”

據共同社報道，高市早苗上周五在日本國會表示，如果台灣發生緊急狀況，伴隨對方使用武力的狀況，有可能符合安全保障法制中的“存亡危急事態”，日本可能行使“集體自衛權”。

這一表述源於2015年日本通過的新安全法術語，指的是，與日本密切關聯的國家遭受攻擊，即便本國未直接受到武力打擊，但特定情況下允許首相動用自衛隊行使“有限集體自衛權”。

此前，日本歷任首相在公開談及可能觸發軍事反應的情境時，均刻意避免直接提及台灣。

高市周一（11月10日）表示，自己此前關於台灣的表述僅屬“假設性發言”，並稱，當時具體舉例需要反省，今後會避免明確假設特定情況。

這場外交摩擦發生在高市早苗就任日本首相不到一個月之際。就在兩周前，她因在首爾舉行的地區峰會期間與台灣代表會面並發布照片而引發北京不滿。

在同一場峰會上，高市早苗也與中國國家主席習近平進行了會晤，雙方同意推動建設性、穩定的雙邊關系。

高市早苗上任後采取的首批行動之一，是加快防務建設，以應對並威懾中國在東亞地區的軍事野心。

中國外交部回應：“停止挑釁越線”

中國外交部發言人林劍在周一（11月10日）的例行記者會上回應稱，薛劍的發帖是對高市早苗“錯誤且危險”涉台言論的回應，日本領導人的言論是“干涉中國內政、介入台海事務”，敦促日方“停止干涉中國內政，停止挑釁越線”。並表示，中方已就日本首相高市早苗近期有關台灣的言論，向日方“提出嚴正交涉和強烈抗議”。

【 本文章由德國之聲授權提供】