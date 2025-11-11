聽新聞
全球關注稀土 陸副總理赴西非穩鐵礦礦源
應西非國家幾內亞、獅子山政府邀請，中國大陸副總理劉國中十日至十六日訪問兩國，劉並將以大陸國家主席習近平的特別代表身分，於十一日出席幾內亞西芒杜鐵礦項目投產儀式。該項目有中資參與且具影響全球鐵礦石供應潛力，中方表態希望與幾內亞實現合作共贏。
大陸外交部發言人林劍昨表示，西芒杜鐵礦項目即將投產，這是中幾和有關各方團結協作的重要成果，中方表示祝賀，願和有關各方攜手努力，幫助幾內亞人民將資源優勢轉化為更強發展動力，實現合作共贏。林劍說，去年中非合作論壇北京峰會圓滿成功，今年是峰會成果落實開局之年。此訪將進一步鞏固和發展大陸與上述兩國關係，深化各領域務實合作。
據公開資料，西芒杜鐵礦項目是全球儲量最大、品質良好的未開發鐵礦，可用儲量估算為廿四到卅億噸，含鐵量最高達百分之六十五。項目由大陸、新加坡和幾內亞三方共同開發，是二○一八年中非合作論壇北京峰會上簽署的合作成果之一，初期具有年產一點二億噸高品質鐵礦石能力。
據大陸金融衍生品交易服務平台牛錢網報告，在穿透計算與產能加權框架下，中資對西芒杜的整體權益已接近百分之五十一。觀察者網報導，上月幾內亞一條新鐵路運行，將礦石運往新建港口，計畫年底前出口大陸。
