快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

印度新德里著名地標紅堡附近發生爆炸 已知8死11傷

聽新聞
0:00 / 0:00

全球關注稀土 陸副總理赴西非穩鐵礦礦源

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

應西非國家幾內亞、獅子山政府邀請，中國大陸副總理劉國中十日至十六日訪問兩國，劉並將以大陸國家主席習近平的特別代表身分，於十一日出席幾內亞西芒杜鐵礦項目投產儀式。該項目有中資參與且具影響全球鐵礦石供應潛力，中方表態希望與幾內亞實現合作共贏。

大陸外交部發言人林劍昨表示，西芒杜鐵礦項目即將投產，這是中幾和有關各方團結協作的重要成果，中方表示祝賀，願和有關各方攜手努力，幫助幾內亞人民將資源優勢轉化為更強發展動力，實現合作共贏。林劍說，去年中非合作論壇北京峰會圓滿成功，今年是峰會成果落實開局之年。此訪將進一步鞏固和發展大陸與上述兩國關係，深化各領域務實合作。

據公開資料，西芒杜鐵礦項目是全球儲量最大、品質良好的未開發鐵礦，可用儲量估算為廿四到卅億噸，含鐵量最高達百分之六十五。項目由大陸、新加坡和幾內亞三方共同開發，是二○一八年中非合作論壇北京峰會上簽署的合作成果之一，初期具有年產一點二億噸高品質鐵礦石能力。

據大陸金融衍生品交易服務平台牛錢網報告，在穿透計算與產能加權框架下，中資對西芒杜的整體權益已接近百分之五十一。觀察者網報導，上月幾內亞一條新鐵路運行，將礦石運往新建港口，計畫年底前出口大陸。

延伸閱讀

COP30開幕 喊話「集體協力」給解方

中美航運休兵 陸商務部：共護國際航運公平競爭

國民黨新人事案 大陸事務部主任由張雅屏兼任

蕭美琴赴歐演說 府：面對大陸打壓仍能克服

相關新聞

薛劍「矢言斬首高市早苗」 陸外交部質問高市：想把中日關係引向何方？

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，引發日本輿...

央視揚言抓捕沈伯洋…陸學者：與他有利益往來的行為體需「表明立場」

大陸央視新聞9日發布一則「起底台獨沈伯洋」的影片，揚言對立委沈伯洋展開全球抓捕。上海復旦大學國際政治系教授沈逸10日在其...

翻牆觀看境外反華網站 陸國企員工遭安全機關逮捕

大陸國家安全部10日於微信公眾號發文指出，一名國企員工長期訪問境外「反華網站」，觀看涉政治謠言影片並下載傳播，被國家安全...

全球關注稀土 陸副總理赴西非穩鐵礦礦源

應西非國家幾內亞、獅子山政府邀請，中國大陸副總理劉國中十日至十六日訪問兩國，劉並將以大陸國家主席習近平的特別代表身分，於...

回應川習會 陸管控芬太尼成分出口美加墨

釜山「川習會」後，美國調降因芬太尼對中國大陸加徵關稅的百分之十。大陸昨日發布關於調整「向特定國家（地區）出口易製毒化學品...

「斬首論」炸鍋 陸：薛劍個人行為、反對分裂中國

在日本首相高市早苗的「台灣有事」論述後，大陸駐大阪總領事薛劍發文「斬首說」引發日方抗議，大陸外交部發言人林劍昨回應稱，該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。