回應川習會 陸管控芬太尼成分出口美加墨

釜山「川習會」後，美國調降因芬太尼對中國大陸加徵關稅的百分之十。大陸昨日發布關於調整「向特定國家（地區）出口易製毒化學品管理目錄」等公告，加強對十三種可用於製造芬太尼的前體化學物對美國、墨西哥、加拿大的出口管理。

大陸商務部發布，為進一步做好易製毒化學品出口管理工作，根據「向特定國家（地區）出口易製毒化學品暫行管理規定」，決定對「向特定國家（地區）出口易製毒化學品管理目錄」、「特定國家（地區）目錄」進行調整，將美國、墨西哥、加拿大增列入「特定國家（地區）目錄」，並單獨增列對上述三個國家的十三種易製毒化學品。

大陸國家禁毒辦昨也發布「關於防範製毒物品和非列管可製毒化學品及設備流失的通告」，作出十三條要求。通告要求，相關單位和個人應增強法律意識，對既有合法用途、又可用於製毒的「非列管可製毒化學品」及設備，出口時應密切關注國際公約、相關進口國「特別是美國、加拿大和墨西哥等高風險國家」的法律法規，要求境外客戶根據其本國法律法規履行進口法律程序，防範法律風險。

但通告也提到，大陸相關單位和個人如遇外國執法部門「違法行使職權」，可充分運用法律手段維護自身安全與合法權益，並向大陸駐外使領館尋求協助。

外電報導，美國總統川普與大陸國家主席習近平上月底於釜山舉行峰會，中方承諾努力阻止用於製造芬太尼的前體化學物流入美國。美國於美東時間四日正式調降因芬太尼對中國加徵關稅的百分之十。

路透引述兩名知情人士表示，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）局長巴特爾上周訪中，商討芬太尼及執法合作等議題。

此外，大陸交通運輸部昨公告，與美暫停措施同步，中方暫停實施對美船舶收取船舶特別港務費、暫停展開航運業造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況的調查。