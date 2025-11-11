快訊

「斬首論」炸鍋 陸：薛劍個人行為、反對分裂中國

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸外交部發言人林劍表示，「中國駐日外交官的個人發文，針對的是妄圖將台灣從中國領土分裂出去，鼓吹武力介入台海的錯誤、危險言論」。圖／取自大陸外交部官網
大陸外交部發言人林劍表示，「中國駐日外交官的個人發文，針對的是妄圖將台灣從中國領土分裂出去，鼓吹武力介入台海的錯誤、危險言論」。圖／取自大陸外交部官網

在日本首相高市早苗的「台灣有事」論述後，大陸駐大阪總領事薛劍發文「斬首說」引發日方抗議，大陸外交部發言人林劍昨回應稱，該文針對的是妄圖將台灣從中國領土分裂出去，鼓吹武力介入台海的錯誤、危險言論。

林劍昨在外交部記者會先回應高市「台灣有事」言論，他質疑日方「到底想向台獨勢力發出何種信號？是否企圖挑戰中方核心利益、阻撓中國統一大業？究竟想把中日關係引向何方？」並稱中方對相關言論強烈不滿，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。

根據日本媒體提供訊息，日本共同社、東京電視台和其他外媒在記者會上提出有關薛劍發文內容及該文後續為何被刪等問題。

林劍回應，一段時間以來日本在台灣問題上負面、消極言行不斷。日方領導人執意在ＡＰＥＣ期間與「中國台灣當局」人員會面並在網路社交平台高調炒作，日前又在國會公然發表涉台的錯誤、危險言論，暗示武力介入台海可能性，粗暴干涉「中國內政」。他稱，日方作為與日本政府迄今所作政治承諾嚴重不符，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，激起中國人民的強烈憤慨。

針對薛劍發文，林劍稱，「中國駐日外交官的個人發文，針對的是妄圖將台灣從中國領土分裂出去，鼓吹武力介入台海的錯誤、危險言論」。並稱一些日本政客和媒體刻意炒作，企圖混淆視聽，轉移焦點，這是不負責任。至於媒體關注薛劍文章為何被刪，中方計畫對薛劍採取什麼措施，林劍稱「我不對個人社交媒體上的言論做評論」。

