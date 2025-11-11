聽新聞
彭博：高市涉台發言 不能解讀為對台承諾
彭博十日報導稱，外界對日本首相高市早苗七日在眾議院預算委員會有關「台灣有事」的答詢內容，不應解讀為對台灣的承諾，最多是公開表明，日本政府內部有商討台海爆發危機時可能做出的回應之一，而至今很多人都曾公開提到這種可能性。
美國印第安納大學「漢密爾頓．魯嘉學院」教授、專研日本政治與安全的亞當．里夫認為，高市的發言不應被視為任何對台海危機的承諾。他說，這些發言充其量可理解為，坦言日本政府內部有討論這種應對台海危機的可能性；這點也曾被許多政治人物與觀察家公開提及，並非日本的立場出現明確轉變。
然而，南韓「朝鮮日報」十日引述分析家報導，高市七日在眾院答詢時說出的涉台言論，除了展現她一貫的親台立場，也反映出她深思熟慮、有意為之的意圖。她在日本政界原本就屬於強硬保守派，旨在將「台灣與中國大陸保持分離對日本安全及經濟繁榮至關重要、不可或缺」的立場加以制度化。
美國新聞周刊十日報導，日本是全球武裝最精良的國家之一。但二戰後的日本和平憲法嚴格限縮自衛隊能動用武力情況，儘管在已故首相安倍晉三的推動下，二○一五年藉由重新解釋該憲法的方式，容許日本行使集體自衛權。有分析家認為，此舉為自衛隊必要時與美國協防台灣打開大門，只要台灣有事被日本視為「存亡危機事態」。
高市十月首度以首相身分對國會發表施政方針演說時，提到大陸是日本重要的鄰國，有必要建立具建設性且穩定的雙邊關係。上述新聞周刊報導指出，她面臨以下的艱巨挑戰，即如何在與日本重要貿易夥伴中國大陸保持平衡關係的同時，應對台海緊張和中日間在東海尖閣諸島（釣魚臺列嶼）的領土爭端。
