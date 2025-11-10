香港立法會161參選人 全部通過資格審查

香港立法會參選人提名結束後，立法會候選人資格審查委員會裁定，所有界別共一百六十一位參選人全部提名有效。

香港立法會新一屆立法會議員，將在十二月七日投票產生，參選人提名環節在十一月六日結束。按上屆開始實施的立法會產生新制，需要提交港府政務司長任主席的候選人資格審查委員會審查，合資格者才能由參選人變為候選人。

身兼資格審查委員會主席的港府政務司司長陳國基十日下午稱，所有參選人都是擁護基本法、效忠特區，香港政府將舉辦選舉論壇，讓他們比拚政綱。

政務司司長陳國基說，一百六十一位候選人已經過資審會的審核，他們是完全符合參選的資格。在審核當中，所有參選人都會遞交一份申請表格，選舉主任看畢後，如他認為參選人是符合資格，就會將他的意見提交予資審會再審核，資審會根據具體的情況去評核某人是否符合資格。