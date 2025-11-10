聽新聞
0:00 / 0:00
香港立法會161參選人 全部通過資格審查
香港立法會參選人提名結束後，立法會候選人資格審查委員會裁定，所有界別共一百六十一位參選人全部提名有效。
香港立法會新一屆立法會議員，將在十二月七日投票產生，參選人提名環節在十一月六日結束。按上屆開始實施的立法會產生新制，需要提交港府政務司長任主席的候選人資格審查委員會審查，合資格者才能由參選人變為候選人。
身兼資格審查委員會主席的港府政務司司長陳國基十日下午稱，所有參選人都是擁護基本法、效忠特區，香港政府將舉辦選舉論壇，讓他們比拚政綱。
政務司司長陳國基說，一百六十一位候選人已經過資審會的審核，他們是完全符合參選的資格。在審核當中，所有參選人都會遞交一份申請表格，選舉主任看畢後，如他認為參選人是符合資格，就會將他的意見提交予資審會再審核，資審會根據具體的情況去評核某人是否符合資格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言