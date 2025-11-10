快訊

香港立法會161參選人 全部通過資格審查

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港立法會換屆選舉將於12月7日舉行，提名期本月6日截止，共接獲161份提名表格。香港特區政府政務司司長陳國基10日公布，資格審查委員會已完成所有候選人資格審核，確認全部符合條件，裁定其提名有效。中通社
香港立法會換屆選舉將於12月7日舉行，提名期本月6日截止，共接獲161份提名表格。香港特區政府政務司司長陳國基10日公布，資格審查委員會已完成所有候選人資格審核，確認全部符合條件，裁定其提名有效。中通社

香港立法會參選人提名結束後，立法會候選人資格審查委員會裁定，所有界別共一百六十一位參選人全部提名有效。

香港立法會新一屆立法會議員，將在十二月七日投票產生，參選人提名環節在十一月六日結束。按上屆開始實施的立法會產生新制，需要提交港府政務司長任主席的候選人資格審查委員會審查，合資格者才能由參選人變為候選人。

身兼資格審查委員會主席的港府政務司司長陳國基十日下午稱，所有參選人都是擁護基本法、效忠特區，香港政府將舉辦選舉論壇，讓他們比拚政綱。

政務司司長陳國基說，一百六十一位候選人已經過資審會的審核，他們是完全符合參選的資格。在審核當中，所有參選人都會遞交一份申請表格，選舉主任看畢後，如他認為參選人是符合資格，就會將他的意見提交予資審會再審核，資審會根據具體的情況去評核某人是否符合資格。

立法會 香港 投票 議員

相關新聞

薛劍「矢言斬首高市早苗」 陸外交部質問高市：想把中日關係引向何方？

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」，引發日本輿...

央視揚言抓捕沈伯洋…陸學者：與他有利益往來的行為體需「表明立場」

大陸央視新聞9日發布一則「起底台獨沈伯洋」的影片，揚言對立委沈伯洋展開全球抓捕。上海復旦大學國際政治系教授沈逸10日在其...

翻牆觀看境外反華網站 陸國企員工遭安全機關逮捕

大陸國家安全部10日於微信公眾號發文指出，一名國企員工長期訪問境外「反華網站」，觀看涉政治謠言影片並下載傳播，被國家安全...

薛劍「斬首說」引爆日本輿論 陸外交部：針對分裂台灣的危險言論

在日本首相高市早苗的「台灣有事」論述後，中國大陸駐大阪總領事薛劍在社交平台發文「斬首說」引爆日本輿論，兩國關係也隨之緊張...

香港立法會161參選人 全部通過資格審查

香港立法會參選人提名結束後，立法會候選人資格審查委員會裁定，所有界別共一百六十一位參選人全部提名有效。

蕭副總統赴IPAC演說 陸外交部：個別議員行為 不代表歐洲議會

針對副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，中國外交部發言人林劍今天說，...

