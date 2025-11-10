回應芬太尼執法 陸要求向美加墨出口易製毒化學品需申請許可

大陸官方公告，從星期一（11月10日）起，向美國、墨西哥和加拿大出口13種易製毒化學品時，必需申請許可證。

大陸商務部、公安部、應急管理部、海關總署、國家藥監局星期一（11月10日） 在商務部官網發布公告，為進一步做好易製毒化學品出口管理工作，根據《向特定國家（地區）出口易製毒化學品暫行管理規定》，決定對《向特定國家（地區）出口易製毒化學品管理目錄》《特定國家（地區）目錄》進行調整，將美國、墨西哥、加拿大增列入《特定國家（地區）目錄》，並單獨增列針對上述三個國家的13種易製毒化學品。

經調整後，《特定國家（地區）目錄》現列有六個國家，除美國、墨西哥和加拿大外，其他三國是緬甸、阿富汗和寮國。

從上述公告星期一發布起，向美墨加出口為這三國單獨增列的13種易製毒化學品時，應按照《向特定國家（地區）出口易製毒化學品暫行管理規定》申請許可，向其他國家（地區）出口無需申請許可。

中美元首10月底在韓國釜山會晤達成的延長貿易休戰協議，雙方就芬太尼禁毒合作達成共識。

此外，路透引述兩名知情人士說，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾上周訪問中國，討論芬太尼和執法問題。

大陸外交部發言人林劍星期一在例行記者會上，在被問及可否確認帕特爾上週訪華，並與中國官員討論了芬太尼和執法問題時說：「我不掌握你提到的情況。」