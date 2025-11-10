蕭副總統赴IPAC演說 陸外交部：個別議員行為 不代表歐洲議會

快訊

中央社／ 台北10日電
大陸外交部發言人林劍15日指出，美國一邊要談一邊恐嚇，這不是與中方打交道的正確之道，敦促美方盡快糾正錯誤的做法，關稅戰、貿易戰沒有贏家。歐新社
大陸外交部發言人林劍15日指出，美國一邊要談一邊恐嚇，這不是與中方打交道的正確之道，敦促美方盡快糾正錯誤的做法，關稅戰、貿易戰沒有贏家。歐新社

針對副總統蕭美琴7日在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）於歐洲議會舉行的年度峰會發表演說，中國外交部發言人林劍今天說，中方已就此向歐洲議會方面提出嚴正交涉。他並宣稱，「個別議員的個人行為」不代表歐洲議會官方立場，歐洲議會堅持「一個中國」政策的立場沒有也不會改變。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答媒體提問時，作上述表示。

林劍宣稱，中方已就「台獨政客」在歐洲議會大樓內的活動，向歐洲議會方面提出嚴正交涉。歐方表示，歐洲議會堅持「一個中國」政策的立場沒有也不會改變，有關會議和人士「沒有得到歐洲議會邀請」，議會的領導層沒有和其有任何接觸，「個別議員的個人行為」不代表歐洲議會的官方立場。

他並聲稱，IPAC「接受多個反華機構的資助，一向惡意炒作涉華問題，是『民進黨當局』挾洋自重的工具，毫無公信力可言」。「台獨政客」與該組織「沆瀣一氣，處心積慮刷存在感，純屬自我炒作的政治鬧劇」，他們的圖謀不會得逞。

林劍宣稱，希望歐洲議會「看清真相，明辨是非」，始終恪守「一個中國」原則，不向台獨勢力發出任何錯誤訊號，避免被利用。

林劍並針對前總統蔡英文前往德國訪問聲稱，某些「台獨的頭面人物」下台後仍然「千方百計地到處鑽營」，繼續搞「倚外謀獨」，其「險惡圖謀注定失敗」。

歐洲時間7日，蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下，出現在歐洲議會舉行的IPAC峰會，並以「Taiwan:A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表專題演說。

蕭副總統在演說中指出，台灣海峽的和平對全球穩定和經濟持續發展至關重要，國際社會反對以武力單方面改變現狀的立場始終如一。更強大的台灣，意味著更穩定的印太地區；穩定的印太地區，將帶來一個更安全的世界。

