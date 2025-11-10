央視揚言抓捕沈伯洋…陸學者：與他有利益往來的行為體需「表明立場」

大陸央視新聞9日發布一則「起底台獨沈伯洋」的影片，揚言對立委沈伯洋展開全球抓捕。上海復旦大學國際政治系教授沈逸10日在其個人微博發文稱，「起底沈伯洋，是推進祖國統一進程進入新階段的里程碑」。沈逸並表示，大陸後續還會讓所有與沈伯洋有經濟或其他利益往來的行為體「表明立場」。

沈逸表示，推進祖國統一進程，要解決的主要障礙之一，就是台灣島內的台獨頑固分子對於統一進程的抗拒與破壞。這是一場經典的認知博弈。對於大陸來說，要推進統一，就要在台灣島內樹立這樣的認知：台獨是一條絕路，搞台獨的頑固分子，如沈伯洋，就必然面臨「身陷囹圄」的下場。

文章稱，從中國的主權角度來說，統一，事關中國的領土與主權完整，用各種行動，散布台獨思想理念，破壞兩岸交往，迫害台灣同胞的頑固分子，如沈伯洋，就已經觸犯了中國維護祖國統一的紅線與底線，必然也必須給與相應的制裁。

沈逸指出，「刑事立案偵查，以及後續必然接續的法律動作，從起訴，到判決，到通緝，到逮捕，到處以相應的刑事處罰，也自然就是題中應有之義。目前，這個過程才剛剛開始。」

沈逸並進一步警告，「大陸不會容忍『吃飯砸鍋』的行為，所有持續從兩岸交往中獲得收益的行為體，都至少應該是支持與維護兩岸統一進程的行為體，支持和認同兩岸同屬一個中國，同屬一個中華民族，應該，必須且正在轉化成為一條基線。」

沈逸還表示，對沈伯洋立案偵查及「新聞起底」只是「起手式」。「後續，伴隨進入到起訴，判決，以及通緝的階段，大陸將用實際行動，讓台獨頑固分子，寸步難行，讓所有與其有經濟或者其他利益往來的行為體，表明立場，讓台獨頑固分子在眾叛親離的孤立狀態中，迎來命中註定的應有結局。」

沈逸說，「這將是推進祖國統一進程中至關重要的一步。」