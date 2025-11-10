川習會後 陸公告加強芬太尼前體化學物對美墨加出口管理

川習會後，美國總統川普本月4日簽署一項命令，調降對中國產品課徵與芬太尼相關的關稅。中國大陸10日也發布關於調整《向特定國家（地區）出口易製毒化學品管理目錄》《特定國家（地區）目錄》的公告，加強13種可用於製造芬太尼的前體化學物對美國、墨西哥、加拿大的出口管理。

根據大陸商務部10日下午發布的公告，為進一步做好易製毒化學品出口管理工作，根據《向特定國家（地區）出口易製毒化學品暫行管理規定》，商務部、公安部、應急管理部、海關總署和國家藥監局決定對《向特定國家（地區）出口易製毒化學品管理目錄》《特定國家（地區）目錄》進行調整，將美國、墨西哥、加拿大增列入《特定國家（地區）目錄》，並單獨增列針對上述三個國家的13種易製毒化學品。

公告稱，即日起，向美國、墨西哥、加拿大出口「1-乙氧羰基-4-派啶酮」（N-carbethoxy-4-piperidone）等13種可用於製造芬太尼的前體化學物，應按照大陸《向特定國家（地區）出口易製毒化學品暫行管理規定》申請許可，向其他國家（地區）出口則無需申請許可。

大陸《特定國家（地區）目錄》原本只有緬甸、寮國、阿富汗三國。

法新社早前報導，川普今年初重返白宮後不久，便以中國在強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）供應鏈中扮演的角色為由，對來自中國的商品加徵20%關稅。

但在川普與大陸國家主席習近平上個月底於韓國釜山舉行峰會後，中國已承諾努力阻止用於製造芬太尼的前體化學物流入美國。作為回報，美方承諾11月10日起，把對中國進口商品加徵的關稅從20%調降至10%。

川普本月4日簽署的命令正式確立了這項協議，不過命令中也提到，美國將監控中國對協議的遵守情形。大陸則於10日正式公告，加強13種可製造芬太尼的前體化學物對美國、墨西哥、加拿大的出口管理。