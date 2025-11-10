川習會後 中：暫停對美國船舶收取特別港務費

美中川習會晤後，中國交通運輸部今天發布公告，暫停對美國船舶收取特別港務費，為期一年。

中國交通運輸部官網今天發布消息，為落實2025年中美吉隆坡經貿磋商達成的共識，經中國國務院批准，自10日下午1時01分起，與美國暫停實施對中海事、物流和造船業301調查最終措施同步，暫停實施「交通運輸部關於對美船舶收取船舶特別港務費的公告」、「交通運輸部辦公廳關於印發〈對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法〉的通知」、「交通運輸部關於啟動航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查的公告」一年。

美中在10月中升高貿易戰，並延燒航運業。當時美國從10月14日起對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費；隨之而來的是中國對等反制，同日起對靠泊中國港口的美國船舶收取特別港務費。

直到美中元首在10月底於韓國釜山舉行會晤，雙方才達成共識。美國總統川普宣布不再對中國商品加徵100%關稅，暫停了對停靠美國港口的中國船隻徵收費用，並降低了芬太尼關稅和其他一些措施。