快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

川習會後 中：暫停對美國船舶收取特別港務費

中央社／ 台北10日電

美中川習會晤後，中國交通運輸部今天發布公告，暫停對美國船舶收取特別港務費，為期一年。

中國交通運輸部官網今天發布消息，為落實2025年中美吉隆坡經貿磋商達成的共識，經中國國務院批准，自10日下午1時01分起，與美國暫停實施對中海事、物流和造船業301調查最終措施同步，暫停實施「交通運輸部關於對美船舶收取船舶特別港務費的公告」、「交通運輸部辦公廳關於印發〈對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法〉的通知」、「交通運輸部關於啟動航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查的公告」一年。

美中在10月中升高貿易戰，並延燒航運業。當時美國從10月14日起對停靠美國港口的中國船舶徵收港口費；隨之而來的是中國對等反制，同日起對靠泊中國港口的美國船舶收取特別港務費。

直到美中元首在10月底於韓國釜山舉行會晤，雙方才達成共識。美國總統川普宣布不再對中國商品加徵100%關稅，暫停了對停靠美國港口的中國船隻徵收費用，並降低了芬太尼關稅和其他一些措施。

延伸閱讀

美國龍頭企業頻「瘦身」 AI 發展恐致人類失業？

大陸宣布 暫停對美船舶收取特別港務費及相關調查

林佳龍訪紐約未見到美國官員？俞大㵢：胡說八道

美國反無人機系統部署波蘭 提升北約東翼防空能力

相關新聞

翻牆觀看境外反華網站 陸國企員工遭安全機關逮捕

大陸國家安全部10日於微信公眾號發文指出，一名國企員工長期訪問境外「反華網站」，觀看涉政治謠言影片並下載傳播，被國家安全...

陸電磁彈射之父三亞現身 被稱「武安護國電磁顯聖真君」

中國大陸第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦上周三在三亞正式服役，大陸電磁彈射之父馬偉明也現身福建艦入列授旗儀式，他被大陸軍迷...

紀念光復、威脅立委 中國官媒：對台打組合拳

中國官媒央視昨天威脅跨國鎮壓立委沈伯洋之時，中國官媒中新網昨天刊發一則評論，聲稱中國大陸近期打對台「組合拳」，對台政策進...

大陸十五屆全國運動會開幕 習近平出席開幕式

大陸第十五屆運動會（全國運動會）9日晚間在廣東廣州開幕。中共總書記、中國國家主席習近平出席開幕式並宣佈運動會開幕。

南韓控中國非拉撈捕漁船大增 陸漁船連2日傳翻覆事故

據韓聯社報導，南韓中部地方海洋警察廳西海五島特別警備團（下稱「警備團」）指控，自南韓梭子蟹捕撈旺季開始的9月到10月，在...

台海輿論戰！中國「鍾台文」統戰話語迷宮

主張將賴清德定位為「麻煩製造者」、並建議台灣領導人營造「未排除統一選項」以安撫北京的論調，與新華社於10月26日至28日連續刊載、署名「钟台文」的三篇統戰文章——〈台湾问题的由来和性质〉、〈两岸关系发展和统一利好〉 、〈與祖国必然统一势不可挡〉——相互呼應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。