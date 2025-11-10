翻牆觀看境外反華網站 陸國企員工遭安全機關逮捕

大陸國家安全部10日於微信公眾號發文指出，一名國企員工長期訪問境外「反華網站」，觀看涉政治謠言影片並下載傳播，被國家安全機關逮捕。

報導稱，某國企員工長期訪問境外反華網站，觀看涉及中國的政治謠言影片並下載傳播，被大陸國家安全機關依法逮捕。

據新華社報導，在行動網路時代，通過網路獲取信息資訊已成為人們了解外部世界的普遍方式，但個別網友法律和風險防範意識淡薄，違法使用翻牆軟體（俗稱VPN或「梯子」）訪問境外網站、註冊帳號以及參與群組聊天。貪圖獵奇不僅可能帶來個人信息安全風險，甚至影響國家安全和社會穩定。

報導稱，「翻牆」軟體往往宣稱保護用戶隱私和數據安全。但事實上，「翻牆」服務提供商或外部攻擊者可能利用各種漏洞竊取用戶瀏覽記錄、帳號密碼等個人隱私數據，最終帶來難以估量的損失。某用戶曾通過「翻牆」軟體瀏覽境外網站並用信用卡向某機構支付資料費用，半年後信用卡被盜刷數千美元。

文章稱，部分「翻牆」軟體受境外勢力控制，甚至由境外間諜情報機關直接研發運營，通過暗植木馬病毒，強制讀取用戶個人信息、設備存儲文件，並進行數據回傳。

報導透露，大陸某涉密單位工作人員為訪問境外學術論壇，誤裝實為境外間諜情報機關研發的翻牆軟體，導致其工作手機和電腦被遠程控制，大量涉密研究資料被竊取。國家安全機關因此依法對其追究刑事責任。

大陸國安部並指，「翻牆」還可能誘發連鎖違法風險。部分網友在毫無防備的情況下，極易受到欺詐信息、極端思想、政治謠言的侵蝕，這可能讓最初的「好奇瀏覽」發展為「主動參與」，成為違法犯罪行為的受害者、幫兇，帶來連鎖違法風險，陷入犯罪泥沼。