快訊

獨家幕後／揭開蕭美琴登歐洲議會的真相

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

聽新聞
0:00 / 0:00

翻牆觀看境外反華網站 陸國企員工遭安全機關逮捕

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸一名國企員工因被控長期翻牆訪問境外「反華網站」，觀看涉政治謠言影片並下載傳播，遭國安機關被逮捕。（路透）
大陸一名國企員工因被控長期翻牆訪問境外「反華網站」，觀看涉政治謠言影片並下載傳播，遭國安機關被逮捕。（路透）

大陸國家安全部10日於微信公眾號發文指出，一名國企員工長期訪問境外「反華網站」，觀看涉政治謠言影片並下載傳播，被國家安全機關逮捕。

文章稱，部分網友在毫無防備的情況下，極易受到欺詐信息、極端思想、政治謠言的侵蝕，這可能讓最初的「好奇瀏覽」發展為「主動參與」，成為違法犯罪行為的受害者、幫兇，帶來連鎖違法風險，陷入犯罪泥沼。

報導稱，某國企員工長期訪問境外反華網站，觀看涉及中國的政治謠言影片並下載傳播，被大陸國家安全機關依法逮捕。

據新華社報導，在行動網路時代，通過網路獲取信息資訊已成為人們了解外部世界的普遍方式，但個別網友法律和風險防範意識淡薄，違法使用翻牆軟體（俗稱VPN或「梯子」）訪問境外網站、註冊帳號以及參與群組聊天。貪圖獵奇不僅可能帶來個人信息安全風險，甚至影響國家安全和社會穩定。

報導稱，「翻牆」軟體往往宣稱保護用戶隱私和數據安全。但事實上，「翻牆」服務提供商或外部攻擊者可能利用各種漏洞竊取用戶瀏覽記錄、帳號密碼等個人隱私數據，最終帶來難以估量的損失。某用戶曾通過「翻牆」軟體瀏覽境外網站並用信用卡向某機構支付資料費用，半年後信用卡被盜刷數千美元。

文章稱，部分「翻牆」軟體受境外勢力控制，甚至由境外間諜情報機關直接研發運營，通過暗植木馬病毒，強制讀取用戶個人信息、設備存儲文件，並進行數據回傳。

報導透露，大陸某涉密單位工作人員為訪問境外學術論壇，誤裝實為境外間諜情報機關研發的翻牆軟體，導致其工作手機和電腦被遠程控制，大量涉密研究資料被竊取。國家安全機關因此依法對其追究刑事責任。

大陸國安部並指，「翻牆」還可能誘發連鎖違法風險。部分網友在毫無防備的情況下，極易受到欺詐信息、極端思想、政治謠言的侵蝕，這可能讓最初的「好奇瀏覽」發展為「主動參與」，成為違法犯罪行為的受害者、幫兇，帶來連鎖違法風險，陷入犯罪泥沼。

延伸閱讀

大陸宣布 暫停對美船舶收取特別港務費及相關調查

鞏固鐵礦源 陸副總理劉國中訪問西非

中國人形機器人爆單 分析：真實需求未建立

陸化石能源占比 去年降到80%

相關新聞

翻牆觀看境外反華網站 陸國企員工遭安全機關逮捕

大陸國家安全部10日於微信公眾號發文指出，一名國企員工長期訪問境外「反華網站」，觀看涉政治謠言影片並下載傳播，被國家安全...

陸電磁彈射之父三亞現身 被稱「武安護國電磁顯聖真君」

中國大陸第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦上周三在三亞正式服役，大陸電磁彈射之父馬偉明也現身福建艦入列授旗儀式，他被大陸軍迷...

紀念光復、威脅立委 中國官媒：對台打組合拳

中國官媒央視昨天威脅跨國鎮壓立委沈伯洋之時，中國官媒中新網昨天刊發一則評論，聲稱中國大陸近期打對台「組合拳」，對台政策進...

大陸十五屆全國運動會開幕 習近平出席開幕式

大陸第十五屆運動會（全國運動會）9日晚間在廣東廣州開幕。中共總書記、中國國家主席習近平出席開幕式並宣佈運動會開幕。

南韓控中國非拉撈捕漁船大增 陸漁船連2日傳翻覆事故

據韓聯社報導，南韓中部地方海洋警察廳西海五島特別警備團（下稱「警備團」）指控，自南韓梭子蟹捕撈旺季開始的9月到10月，在...

台海輿論戰！中國「鍾台文」統戰話語迷宮

主張將賴清德定位為「麻煩製造者」、並建議台灣領導人營造「未排除統一選項」以安撫北京的論調，與新華社於10月26日至28日連續刊載、署名「钟台文」的三篇統戰文章——〈台湾问题的由来和性质〉、〈两岸关系发展和统一利好〉 、〈與祖国必然统一势不可挡〉——相互呼應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。