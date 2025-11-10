陸電磁彈射之父三亞現身 被稱「武安護國電磁顯聖真君」

中國大陸第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦上周三在三亞正式服役，大陸電磁彈射之父馬偉明也現身福建艦入列授旗儀式，他被大陸軍迷譽為「武安護國電磁顯聖真君」。

香港星島日報指出，在大陸國家主席習近平主持的福建艦入列授旗儀式中，有眼尖的大陸網友發現，站在後排鼓掌一名個子不高的海軍少將，就是「國寶級」專家馬偉明。馬偉明號稱「中國電磁彈射之父」，對「福建艦」採用電磁彈射技術居功至偉，被陸網友譽為「武安護國電磁顯聖真君」。

1960年出生的馬偉明，1980年代初畢業於大陸海軍工程大學，長期在母校任教，是船舶動力與電氣領域專家，41歲當選中國工程院院士，42歲就晉升海軍少將。

設有電磁彈射系統的航艦，可使戰機出動頻率大幅提高，戰鬥力倍增。這一技術一度是美國獨家，2009年動工的福特號便是全球第一艘採用電磁彈射的航艦。

據報導，當時中共解放軍較傾向採用科技門檻較低的蒸氣彈射，並已著手研製，準備用於福建艦。馬偉明帶領團隊經過幾年的努力，在電磁彈射領域趕超西方，福建艦因此改變了設計方案。他在2017年5月接受央視採訪自信滿滿說：「領先就領先美國」。

不過，在X平台上，不少大陸軍迷質疑，福建艦雖使用電磁彈射，但仍使用傳統動力，而非核動力，將使電磁彈射性能大大降低。

網上還有文章指出，2019年山東艦入列儀式，眾多上將亮相。但這次福建艦入列，只有新任中共中央軍委副主席張升民上將一人，其他均為中將，這也折射了在大規模反腐下，解放軍上將集體凋零。