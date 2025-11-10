紀念光復、威脅立委 中國官媒：對台打組合拳

快訊

中央社／ 台北10日電
中共揚言對沈伯洋展開全球抓捕。（圖／聯合報系資料照）
中共揚言對沈伯洋展開全球抓捕。（圖／聯合報系資料照）

中國官媒央視昨天威脅跨國鎮壓立委沈伯洋之時，中國官媒中新網昨天刊發一則評論，聲稱中國大陸近期打對台「組合拳」，對台政策進入新階段。

中新社昨天刊發評論文章聲稱，大陸的系列舉措基於清晰原則，紀念光復歷史是「捍衛國家主權」，便利台胞政策體現「兩岸一家親」，打擊「台獨」則是「維護台海和平的必要之舉」。

評論聲稱，這套「組合拳」目標明確，就是「反『獨』促統、增進福祉、清除亂源」。

這篇文章接著聲稱，台灣的輿論也出現變化，在知名網絡社區中，探討和平統一的貼文熱度正顯著上升，年輕人開始主動追問：「難道只有戰爭？只能『獨立』？不能和平統一嗎？」

文章認為，大陸持續釋出兩岸融合發展的「善意」，讓台灣民眾特別是年輕一代，開始理性判斷、客觀衡量。

這篇文章最後說，大陸對台方針是明確的，而台灣民意的理性轉向，是對這一系列政策的「積極回應」，反映要和平、要發展、要交流、要合作才是台灣真正的主流民意。

陸委會昨天對於沈伯洋受到威脅一事表示，給予最嚴厲的譴責，認為這是企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，讓台灣人自我審查。對於所謂便利台胞的一次性台胞證落地簽，陸委會則認為，只有少數民眾會嘗試。

至於中共紀念台灣光復，陸委會此前則強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共也從未統治過台灣一天，這是不容否認的客觀事實。

陸委會 沈伯洋

