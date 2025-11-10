大陸十五屆全國運動會開幕 習近平出席開幕式
大陸第十五屆運動會（全國運動會）9日晚間在廣東廣州開幕。中共總書記、中國國家主席習近平出席開幕式並宣佈運動會開幕。
據央視新聞報導，這是首次由粵港澳三地聯合舉辦的大陸全國運動會。習近平和夫人彭麗媛等晚上7時58分步入主席台，向觀眾揮手致意。全運會開幕式晚上8時正式開始。
中共廣東省委書記黃坤明，香港特別行政區行政長官李家超，澳門特別行政區行政長官岑浩輝，國家體育總局局長高志丹分別致辭。習近平在晚上8時43分宣布全國運動會開幕。
據香港《明報》報導，廣東田徑選手蘇炳添、香港劍手張家朗與澳門長拳運動員李禕共同點燃火炬。
大陸國際奧委會主席考文垂、國際奧委會終身名譽主席巴赫以及應邀觀摩第十五屆全運會的境外來賓出席開幕式。
第十五屆全運會將於11月21日閉幕，共有1萬4000多名運動員參加競技比賽項目，約1萬1000名群眾運動員參加群眾賽事活動。
