南韓控中國非拉撈捕漁船大增 陸漁船連2日傳翻覆事故

據韓聯社報導，南韓中部地方海洋警察廳西海五島特別警備團（下稱「警備團」）指控，自南韓梭子蟹捕撈旺季開始的9月到10月，在韓西部海域北方界線（NLL）一帶進行非法捕撈的中國漁船就較去年大增。

根據警備團10日公布的數據，從9月至10月，每日均有190艘中國漁船在南韓西部海域北方界線（NLL）一帶進行非法捕撈，較去年9月（日均150多艘）和10月（日均160多艘）增加30～40艘。同期，韓方在西部海域北方界線扣押和驅逐的中國漁船分別有2艘和411艘。

報導稱，為防止中國漁船非法捕撈，南韓海警已將中、大型艦艇和特種執法隊等部署在西部海域北方界線附近，全面啟動24小時高度戒備模式。

另，據央視新聞報導，一艘載有11名船員的中國漁船於首爾時間11月9日6時50分左右，在距離韓國全羅南道新安郡約81公里的公海上傾覆，隨後到達現場的韓國海警和附近漁船一起救起8名船員，另3名船員失蹤。

中國駐韓國光州總領館10日上午表示，10日在韓國群山附近海域又傳出一艘中國漁船傾覆，船上共有11人。央視新聞稱，截至9時許，已有2人獲救，另有9人失蹤，相關救援工作正在全力展開。

央視新聞引述韓國海警消息稱，10日上午韓國群山海警接到報警稱，一艘中國漁船在韓國全羅北道群山市附近海上發生傾覆，韓國海警隨即派出4艘警備艦艇及直升機等前往事發海域展開救援。