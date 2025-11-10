評論：共軍反腐之下 上將凋零

快訊

中央社／ 香港10日電

中國領導人習近平上任以來，持續對軍隊展開反腐工作，有港媒表示，在大反腐之下，共軍上將「凋零」。

星島日報今天在一篇評論文章中談及共軍航空母艦福建艦日前入列服役時，作出以上評論。

福建艦是中國自行研製生產的首艘電磁彈射型航艦，幾天前在海南三亞入列服役，中國國家主席、中央軍委主席習近平參加了儀式。

文章表示，2019年山東艦（中國第2艘航艦）舉行入列儀式時，眾多上將亮相，但這次福建艦入列，卻只有新任中央軍委副主席張升民上將一人，其他都是中將，「這也折射了軍隊大反腐之下上將凋零」。

文章指出，從央視的新聞畫面看，共軍海軍司令胡中明、南部戰區司令吳亞男、南部戰區政治委員王文全、中央軍委裝備發展部部長許學強4名上將都在這次儀式中缺席。

海軍前政委袁華智上將，上月已官宣落馬。

文章表示，作為中共中央委員，胡中明、吳亞男、許學強上月已在中共20屆四中全會中缺席，但王文全上將當時有出席，這次卻缺席福建艦的入列儀式，頗令人意外。

