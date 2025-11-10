【專家之眼】大陸「十五五」為何重要？

中共10月29日公布完整的「十五五規劃」建議稿後，各界評論解讀已累牘連篇。但即使如此，仍有一個根本問題尚未討論：「十五五」為何重要？

中共一再強調，「十五五」（2026-2030）是中國大陸實現2035年社會主義現代化承先啟後的五年。綜觀全文共兩萬餘字的「十五五建議稿」，關鍵詞包括「發展」（189次）、「經濟」（76次）、「科技」（46次）、「穩」（43次），由此可略窺「十五五」對發展、科技自主、維穩的重視。

從戰略層面來看，「十五五」不但是中共推進「中國式現代化」的重要時期，更意味其是中國大陸加速告別美式現代化發展道路的關鍵五年。

改革開放以來，中共不斷強調要走現代化道路，但仍無法擺脫西方現代化的制約。二十大中共提出「中國式現代化」，不但企圖重新詮釋現代化，以奪回現代化的話語權；更是對資本主義全球化擴張下，對「東方的現代化就是西方化」、「東方從屬於西方」的徹底扭轉。對中共來說，「中國式現代化」所彰顯的意涵，是對照搬西方制度、文化與價值的「拿來主義」的徹底揚棄。

換言之，在「統籌發展與安全」的「新安全觀」下，中共為避免失去戰略主動，體現戰術層面的「十五五」，將著重以下方面：

首先，打造具有中國特色的產業生態。「十四五」以來中共急速推動產業的升級和產業結構的調整。在產業升級方面，基於「製造業不能丟」，將聚焦實體經濟，著重提升傳統產業的附加價值─也就是希望逐漸擺脫長期以來「中國製造」「低端、廉價、代工」的標籤；「十五五」則更進一步，除了傳統產業，更著力發展彎道超車（1到N）的新興產業，以及繞道超車（0到1）的未來產業，希望藉此邁向製造業強國。與此同時，透過提高服務業占比，一方面吸納就業，更重要的是創造更大的市場能量。

其次，建構自主可控的科技發展體系。「十四五」以來中共不斷強調科技自主創新，具體來說就是把「關鍵技術」、「關鍵零組件」牢牢掌握在自己手上；透過「從無到有」、「從有到好」的補鏈、延鏈、固鏈、強鏈，打通產業全鏈條。但中共亦一再強調，關鍵核心技術「要不來」、也「買不來」。因此，未來中共一方面將投注更多資源在基礎研究，一方面透過新型舉國體制推動科技自主創新。值得注意的是，中共認為產業或科技的自主創新，必須建立在充分利用全球創新網路知識資源，以及企業深度參與全球產業分工和合作基礎上；亦因此「十五五」的科技自主創新不是單純的進口替代，而是一方面加強與歐洲、日本、韓國，包括台灣等先進經濟體的技術合作；一方面透過「中國加一」戰略，加速中國大陸企業出海赴一帶一路國家投資，在降低營運成本同時提高供應鏈韌性。目標是營造「以中國為主」的新型態全球化合作關係。

再次，成為全球最重要的消費市場。中共認為，二戰後美國依恃薯片（速食文化）、晶片（科技）、大片（好萊塢文化），以及美元霸權、軍事、市場購買力等條件稱霸。且川普得以向全球課徵關稅，其底氣來源是美國為全球最大的貨品貿易進口國。基於此，中共近年來即希望藉由擴大內需市場、加強內循環能量。中國大陸已是全球第二大商品消費市場，2024年消費對中國大陸經濟增長貢獻率為44.5%，已為經濟發展第一拉動力。但和先進國家相比，中國大陸消費仍存在一些問題，例如：政府消費占比較高、居民消費占比較低；且實物消費較多、但服務型消費占比較低。如果中共能透過「解放消費力」，讓中國大陸成為全球最主要的貨品及服務消費市場，則將掌握更多經貿話語權。

「十五五」為何重要？一句話：五年乃至十年後，中國大陸著力打造的「有中國特色產業生態」、「自主可控的科技發展體系」，以及「全球最重要的消費市場」，將深刻的改變全球經貿體系。也就是說，「十五五」的成效、成敗如何，雖然仍有待觀察；但中共「十五五」規劃的推進，勢必對中國大陸、對台灣，乃至對全世界，造成顛覆性的影響！