聽新聞
0:00 / 0:00

大陸揚言全球抓捕 沈伯洋：別妄想手伸台灣

聯合報／ 記者謝守真賴錦宏黃婉婷李奕昕／綜合報導

重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、立委沈伯洋立案偵查，官媒央視昨發布影片「起底沈伯洋」並引述法學專家看法稱，大陸可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕及跨境司法合作。

沈伯洋昨回應，台灣跟中國一邊一國、互不隸屬，別妄想羅織罪名，把手伸到台灣。他指央視影片內容充滿造謠，證據都拿不出來；泱泱大國卻把手伸到其他的主權國家裡，用官媒造謠實不可取。

陸委會表示，央視影片除對我立委進行「跨國鎮壓」，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，企圖將恐嚇對象擴及一般民眾，極其惡劣，陸委會予以最嚴厲譴責。中共雖與六十多個國家簽有司法互助或引渡條約，但依國際慣例與聯合國相關規定，「政治犯不引渡」是國際原則，北京若以反分裂法或「懲獨」等政治理由要求引渡，不符國際引渡條件。

警政署表示，言論自由是人民基本權利，呼籲國人勿協助陸方宣傳不實訊息，以免觸法。

央視影片稱，沈伯洋不僅長期宣揚台獨，還借助外部勢力推動實質台獨議程。並稱，在公開報導中，沈伯洋還對台灣的陸配族群展開惡意攻擊，稱陸配是「大陸間諜」，迫使多人離開台灣，與年幼孩子分離。又指「沈伯洋的父親沈土城，也是一個台商」，長期從事大陸商品轉手貿易，藉大陸政策獲利頗豐，卻轉頭在島內煽動台獨。而「在台灣，已有相關人士注意到，沈伯洋接受外國勢力資金，干預台灣政治」。

影片引述中國人民大學法學院教授程雷說，下一步將依據偵辦證據推進，發布通緝令後，在國際社會，陸方可透過國際刑警組織等國際機構採取全球範圍抓捕，並展開跨境司法合作。重慶公安此次立案，不僅是對沈伯洋違法行為的回應，也是向所有台獨分子發出明確的訊號。

北京 公安 沈伯洋 通緝 陸委會

延伸閱讀

央視報導全球抓捕沈伯洋 警政署：國人勿協助宣傳以免觸法

央視威脅全球抓捕 沈伯洋：一邊一國 別妄想手伸進台灣

央視發布影片「起底」沈伯洋 威脅展開全球抓捕

罷團推2026選北市長 沈伯洋感謝支持：下飛機才看到新聞

相關新聞

陸威脅全球抓捕沈伯洋 陸委會：未來恐擴及所有台灣民眾

大陸央視新聞9日發布影片「起底台獨沈伯洋」，聲稱可透過國際刑警組織等，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，陸委會指...

陸稱要跨境抓捕沈伯洋 陸委會：不符合國際引渡的條件

針對大陸央視新聞9日發布引述法學專家看法稱，中國可透過國際刑警組織等，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。陸委會稱，這是...

大陸揚言全球抓捕 沈伯洋：別妄想手伸台灣

重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、立委沈伯洋立案偵查，官媒央視昨發布影片「起底沈伯洋」並引述法學專家看法稱，大陸...

陸船頻闖金門限制水域 陸委會批挑釁：企圖改變台海現狀

針對國民黨立委陳永康今赴金門視察，指大陸每天都有大量船隻進入金門進限制水域，陸委會表示，這是破壞台海和平穩定現狀之挑釁作...

福建艦將常駐三亞 海軍：戰機滿編「不會等太久」

中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦於5日在海南三亞某軍港入列，海軍新聞發言人冷國偉昨表示，綜合考慮戰備需要等因素，福建艦...

「每一口都是大國海軍底氣」 羊排、大蝦… 福建艦1日6餐美食

中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列，央視7日在福建艦入列的現場報導中展示艦上餐廳的伙食，畫面顯示，當天的「航母竈」準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。