大陸揚言全球抓捕 沈伯洋：別妄想手伸台灣

重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、立委沈伯洋立案偵查，官媒央視昨發布影片「起底沈伯洋」並引述法學專家看法稱，大陸可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕及跨境司法合作。

沈伯洋昨回應，台灣跟中國一邊一國、互不隸屬，別妄想羅織罪名，把手伸到台灣。他指央視影片內容充滿造謠，證據都拿不出來；泱泱大國卻把手伸到其他的主權國家裡，用官媒造謠實不可取。

陸委會表示，央視影片除對我立委進行「跨國鎮壓」，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，企圖將恐嚇對象擴及一般民眾，極其惡劣，陸委會予以最嚴厲譴責。中共雖與六十多個國家簽有司法互助或引渡條約，但依國際慣例與聯合國相關規定，「政治犯不引渡」是國際原則，北京若以反分裂法或「懲獨」等政治理由要求引渡，不符國際引渡條件。

警政署表示，言論自由是人民基本權利，呼籲國人勿協助陸方宣傳不實訊息，以免觸法。

央視影片稱，沈伯洋不僅長期宣揚台獨，還借助外部勢力推動實質台獨議程。並稱，在公開報導中，沈伯洋還對台灣的陸配族群展開惡意攻擊，稱陸配是「大陸間諜」，迫使多人離開台灣，與年幼孩子分離。又指「沈伯洋的父親沈土城，也是一個台商」，長期從事大陸商品轉手貿易，藉大陸政策獲利頗豐，卻轉頭在島內煽動台獨。而「在台灣，已有相關人士注意到，沈伯洋接受外國勢力資金，干預台灣政治」。

影片引述中國人民大學法學院教授程雷說，下一步將依據偵辦證據推進，發布通緝令後，在國際社會，陸方可透過國際刑警組織等國際機構採取全球範圍抓捕，並展開跨境司法合作。重慶公安此次立案，不僅是對沈伯洋違法行為的回應，也是向所有台獨分子發出明確的訊號。