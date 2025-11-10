陸稀土輸美管制再鬆綁 鎵、鍺等兩用物項恢復銷售

快訊

經濟日報／ 記者林則宏／綜合報導
北京再鬆綁稀土出口管制。圖為江蘇連雲港工人行經準備外銷的稀土。 美聯社
北京再鬆綁稀土出口管制。圖為江蘇連雲港工人行經準備外銷的稀土。 美聯社

北京再鬆綁稀土出口管制。大陸商務部昨（9）日公告，去年底開始實施的鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口，以及對石墨兩用物項對美國出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查等措施，即日起至2026年11月27日暫停實施。

大陸商務部於7日公告，即日起至2026年11月10日，暫停實施六項涉及稀土對美出口管制後，進一步鬆綁對美出口稀土等關鍵物資的管制。

大陸商務部昨日於官網發布公告，「商務部公告2024年第46號（《關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告》）第二款暫停實施。」

大陸商務部2024年12月3日發布2024年第46號公告第二款為：「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。」這項對美出口管制措施自公布日起實施。

「兩用物項」為兼有民事與軍事用途，或有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，特別可用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的物項。其中，鎵和鍺是半導體產業的重要戰略物資，廣泛應用在紅外線光學、光纖通訊傳輸、感測元件等領域。

相關公告指鎵、鍺等兩用物項可恢復對美出口，但對美國軍事用戶或軍事用途出口仍然禁止。

大陸商務部、海關總署7日發布2025年第70號公告，宣布暫停實施商務部、海關總署公告2025年第55號、56號、57號、58號及商務部公告2025年第61號、62號決定。

前述公告都是在10月9日陸續發出，第55號為針對超硬材料相關物項；第56號為針對部分稀土設備和原輔料相關物項；第57號為針對部分中重稀土相關物項；第58號為針對鋰電池和人造石墨負極材料相關物項；第61號為針對境外相關稀土物項；第62號為針對稀土相關技術。

