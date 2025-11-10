快訊

2026大選 綠憂「總統因素」影響縣市長初選

打擊毒駕！為解執法困境 唾液毒品快篩最快本月上路

聽新聞
0:00 / 0:00

鎵鍺等兩用物項 陸恢復對美出口

聯合報／ 記者林則宏謝守真／綜合報導

釜山「川習會」後，大陸持續放寬對美出口管制。大陸商務部昨公告，去年底開始實施的鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項（指兼有民事與軍事用途）對美出口，以及對石墨兩用物項對美出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查等措施，即日起至二○二六年十一月廿七日暫停實施。

此前，大陸商務部於本月七日公告，即日起至二○二六年十一月十日，暫停實施六項涉及稀土對美出口管制，昨日進一步放寬對美出口關鍵物資的管制。

大陸商務部九日於官網發布公告稱，「商務部公告二○二四年第四十六號（關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告）第二款暫停實施」。

大陸商務部於二○二四年十二月三日發布前述第四十六號公告第二款為：「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。」當時公告稱，這項對美出口管制措施自公布之日起正式實施。

大陸商務部、海關總署本月七日發布二○二五年第七十號公告，宣布暫停實施商務部、海關總署公告二○二五年第五十五號、五十六號、五十七號、五十八號及商務部公告二○二五年第六十一號、六十二號的決定。

前述公告和決定內容包含針對超硬材料相關物項實施出口管制；部分稀土設備和原輔料相關物項實施出口管制；部分中重稀土相關物項實施出口管制；鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制；境外相關稀土物項實施出口管制等等。

根據大陸商務部昨日的公布，即鎵、鍺等兩用物項可恢復對美出口，但兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口仍然禁止。

鎵和鍺是半導體產業的重要戰略物資，廣泛應用在紅外線光學、光纖通訊傳輸、感測元件、太陽能電池等領域。

大陸商務部 美國 稀土

延伸閱讀

UPS貨機空難釀14死 美國FAA下令MD-11停飛受檢

稀土之後再鬆綁！陸商務部：即日起暫緩軍民兩用材料出口禁令

中美貿易休戰 陸商務部：暫停鎵鍺銻石墨出口管制

安世僵局現轉機？歐盟：陸同意恢復安世晶片出口但限民用

相關新聞

陸啟動秋季外交 泰、西國王將到訪

進入十一月，中國大陸啟動「秋季外交」安排，多國元首及外長將接連訪問大陸。其中，泰國國王瓦吉拉隆功將於十三日展開中泰建交五...

【專家之眼】馬習會十週年的回顧與省思

2025年是「馬習會」十週年。這場於2015年11月7日在新加坡舉行的歷史性會晤，為1949年兩岸分治以來首度由雙方最高...

【專家之眼】大陸「十五五」為何重要？

中共10月29日公布完整的「十五五規劃」建議稿後，各界評論解讀已累牘連篇。但即使如此，仍有一個根本問題尚未討論：「十五五...

陸揚言全球抓捕 沈伯洋：別妄想手伸台灣

重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、立委沈伯洋立案偵查，官媒央視昨發布影片「起底沈伯洋」並引述法學專家看法稱，大陸...

中印關係回暖 上海德里復飛

時隔五年後，中印直航正式全面恢復。繼印度靛藍航空（IndiGo）十月啟動加爾各答至廣州航線後，中國東方航空九日也重新開通...

鎵鍺等兩用物項 陸恢復對美出口

釜山「川習會」後，大陸持續放寬對美出口管制。大陸商務部昨公告，去年底開始實施的鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項（指兼有民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。