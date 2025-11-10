鎵鍺等兩用物項 陸恢復對美出口

釜山「川習會」後，大陸持續放寬對美出口管制。大陸商務部昨公告，去年底開始實施的鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項（指兼有民事與軍事用途）對美出口，以及對石墨兩用物項對美出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查等措施，即日起至二○二六年十一月廿七日暫停實施。

此前，大陸商務部於本月七日公告，即日起至二○二六年十一月十日，暫停實施六項涉及稀土對美出口管制，昨日進一步放寬對美出口關鍵物資的管制。

大陸商務部九日於官網發布公告稱，「商務部公告二○二四年第四十六號（關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告）第二款暫停實施」。

大陸商務部於二○二四年十二月三日發布前述第四十六號公告第二款為：「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。」當時公告稱，這項對美出口管制措施自公布之日起正式實施。

大陸商務部、海關總署本月七日發布二○二五年第七十號公告，宣布暫停實施商務部、海關總署公告二○二五年第五十五號、五十六號、五十七號、五十八號及商務部公告二○二五年第六十一號、六十二號的決定。

前述公告和決定內容包含針對超硬材料相關物項實施出口管制；部分稀土設備和原輔料相關物項實施出口管制；部分中重稀土相關物項實施出口管制；鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制；境外相關稀土物項實施出口管制等等。

根據大陸商務部昨日的公布，即鎵、鍺等兩用物項可恢復對美出口，但兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口仍然禁止。

鎵和鍺是半導體產業的重要戰略物資，廣泛應用在紅外線光學、光纖通訊傳輸、感測元件、太陽能電池等領域。