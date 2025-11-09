港律政司長催票：立法會選舉 關乎中央對香港看法

快訊

中央社／ 台北9日電

香港12月7日將舉行立法會議員選舉，而2021年選舉投票率僅30.2%創歷史新低。香港律政司長林定國今天公開發文催票，指港人對選舉的支持與投入程度「關係到中央對香港的看法」。要確保「一國兩制」行穩致遠，很重要的一點是「讓中央對香港市民有信心」，因此要積極參與投票。

林定國今天透過其臉書（Facebook）帳號發文說，他過去2週藉由出席多場活動，與來自商界、高等教育界及法律、會計、公司治理、建測規園、工程、牙醫等專業領域的代表深入互動，並把握每個機會，向大家闡述本屆立法會選舉的「深遠意義」。

他提到，自己在上述場合呼籲各界踴躍支持，凝聚專業力量，發揮影響力，帶動親友共同參與本屆香港立法會選舉，為香港的未來盡一分力。

林定國宣稱，本屆立法會選舉的結果，直接關係到香港的「治理素質」。港人對選舉的支持與投入程度，也「關係到中央對香港的看法」。要確保「一國兩制」行穩致遠，很重要的一點是「讓中央對香港市民有信心、對香港發展感到安心」。

他又說，這次香港立法會換屆選舉，是「完善選舉制度」後的第2次選舉，不僅是一次重要實踐，更是香港人「向中央展示」，在這個憲制秩序下，港人「堅定支持落實『愛國者治港』原則下的選舉制度」。

林定國最後說，積極參與投票不只是行使「憲法權利」，更是推動社會持續向前的重要動力，與每位市民的福祉息息相關。「12月7日讓我們與家人朋友，一起到所屬票站投下重要一票」。

「港區國安法」於2020年6月30日在香港實施後，香港立法會在2021年12月19日，執行中國中央「愛國者治港」原則下的首次改選，在民主派人士幾乎全遭排除進而抵制下，親政府建制派候選人全部勝出，該次選舉的投票率僅有30.2%，使香港立法會步入「愛國者治港」時代。

香港 立法會

