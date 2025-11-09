快訊

朱孝天不受控被消失？F4確定「3缺1」 相信音樂終於全說了

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

陸稱要跨境抓捕沈伯洋 陸委會：不符合國際引渡的條件

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共揚言對沈伯洋展開全球抓捕，陸委會稱，這是「跨國鎮壓」，粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，不符合國際引渡的條件。（圖／聯合報系資料照）
中共揚言對沈伯洋展開全球抓捕，陸委會稱，這是「跨國鎮壓」，粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，不符合國際引渡的條件。（圖／聯合報系資料照）

針對大陸央視新聞9日發布引述法學專家看法稱，中國可透過國際刑警組織等，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。陸委會稱，這是「跨國鎮壓」，粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，不符合國際引渡的條件。

陸委會9日下午指出，中共以台獨來指控沈伯洋委員，這是典型的「跨國鎮壓」，是對國際規範和秩序的公然挑戰。包括本案在內，台灣政府正與國際社會合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑。

陸委會強調，中共當局對台灣沒有管轄權，政府會保證每一位國民的安全，任何協力中共對國人施加威脅的，政府都會依法嚴處。

陸委會指出，中共雖然與60多個國家分別簽有司法互助或引渡條約，但是依據國際慣例與聯合國相關規定，「政治犯不引渡」是國際原則，且必須是雙方都認為犯罪的行為才能引渡。北京若以「反分裂國家法」或所謂「懲獨」等政治理由要求引渡，絕對不符合國際引渡的條件。

陸委會表示，政府也提醒國人，旅外要盡量避免赴政治立場極度偏頗、法律體系較不健全的國家，「危邦不入、亂邦不居」，才是平安回家的不二法則。

引渡 陸委會 中共

延伸閱讀

央視發布影片「起底」沈伯洋 威脅展開全球抓捕

大陸立案查沈伯洋 卓榮泰嗆空話：中對台無司法管轄權

罷團推2026選北市長 沈伯洋感謝支持：下飛機才看到新聞

綠營派誰出戰2026台北市長？傳罷團力挺「他」 王世堅點名這些人

相關新聞

陸漁船鄰近南韓海域傾覆 已知2人罹難3人失蹤

中國大陸一艘漁船9日上午在南韓全羅南道新安郡可居島附近海域發生傾覆事故，截至目前，已有2人死亡、3人失蹤，南韓與中國大陸...

陸威脅全球抓捕沈伯洋 陸委會：未來恐擴及所有台灣民眾

大陸央視新聞9日發布影片「起底台獨沈伯洋」，聲稱可透過國際刑警組織等，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，陸委會指...

福建艦將常駐三亞 海軍：戰機滿編「不會等太久」

中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦於5日在海南三亞某軍港入列，海軍新聞發言人冷國偉昨表示，綜合考慮戰備需要等因素，福建艦...

陸稱要跨境抓捕沈伯洋 陸委會：不符合國際引渡的條件

針對大陸央視新聞9日發布引述法學專家看法稱，中國可透過國際刑警組織等，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。陸委會稱，這是...

陸船頻闖金門限制水域 陸委會批挑釁：企圖改變台海現狀

針對國民黨立委陳永康今赴金門視察，指大陸每天都有大量船隻進入金門進限制水域，陸委會表示，這是破壞台海和平穩定現狀之挑釁作...

「每一口都是大國海軍底氣」 羊排、大蝦… 福建艦1日6餐美食

中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列，央視7日在福建艦入列的現場報導中展示艦上餐廳的伙食，畫面顯示，當天的「航母竈」準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。