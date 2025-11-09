陸船頻闖金門限制水域 陸委會批挑釁：企圖改變台海現狀

針對國民黨立委陳永康今赴金門視察，指大陸每天都有大量船隻進入金門進限制水域，陸委會表示，這是破壞台海和平穩定現狀之挑釁作為，企圖單方面改變台海現狀，逐步併吞台灣。我政府對此表達嚴正抗議。

陸委會表示：中共海警宣稱在我金門附近海域進行所謂的「常態化執法巡查」，完全是破壞台海和平穩定現狀之挑釁作為，顯見北京當局一方面對台發動柔性統戰，企圖拉攏台灣人民的同時，仍企圖單方面改變台海現狀，逐步併吞台灣，此等蠻橫作為不會被台灣人民接受，也無法見容於國際社會。我政府對此表達嚴正抗議，並重申堅持捍衛台海和平穩定現狀的政策不變。

陸委會表示，我國防部早於民國81年10月7日即已依據兩岸條例劃設金門地區限制、禁止水域並依法公告，雙方執法機關向來均依此進行各自水域執法工作，也多次展開執法及海上救難合作，此一歷史事實及現狀不容否認。

陸委會指出，維護台海和平與穩定對區域及全球安全與繁榮至關重要，呼籲北京當局保持克制、停止片面改變現狀之無理作為，正視台海現狀，與我方透過不設前提的溝通對話，減少誤判風險，化解對立分歧，為兩岸良性互動創造有利條件。