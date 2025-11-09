陸威脅全球抓捕沈伯洋 陸委會：未來恐擴及所有台灣民眾

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸揚言對沈伯洋展開全球抓捕，陸委會指出，中共這些操作未來可能擴及所有台灣民眾。（圖／截自央視新聞）
大陸央視新聞9日發布影片「起底台獨沈伯洋」，聲稱可透過國際刑警組織等，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，陸委會指，該影片除對我立委進行「跨國鎮壓」，更進一步以「收手吧，否則下一個就是你」等語，變本加厲企圖將恐嚇對象擴及一般台灣民眾，妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應，對於此等極其惡劣、猖狂的手法，大陸委員會予以最嚴厲譴責。

陸委會9日下午發布新聞稿表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是為形塑所謂對台「治權覆蓋」，企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權。中共藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫，這是對國際規範和秩序的公然挑戰。該會認為，這些操作未來不會僅是針對我立委，更可能擴及所有台灣民眾。

陸委會強調，包括本案在內，陸委會也正與國際社會就相關樣態、如何因應等資訊進行交流合作，共同防範與杜絕這類無知、粗暴挑戰國際秩序的不法行徑，確保民主社會都不會受到所謂「跨國鎮壓」或「長臂管轄」等威脅。

陸委會重申，中國對台灣沒有管轄權，政府有能力與決心，保證每一位國民的安全，請國人放心。陸委會同時呼籲國人對於中共操作「心理戰」要有清楚的認知，一致團結對外，不要為了一己之私配合中共對台恫嚇，以免觸法。

在央視新聞這則影片中，重慶市公安局民警聲稱，已收到的大量關於沈伯洋的舉報線索，正逐一進行核實，真實有效地納入證據使用，務必在犯罪事實清楚，證據確實充分情況下，依法將案件移送人民檢察院審查起訴。

