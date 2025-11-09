陸漁船鄰近南韓海域傾覆 已知2人罹難3人失蹤

中國大陸一艘漁船9日上午在南韓全羅南道新安郡可居島附近海域發生傾覆事故，截至目前，已有2人死亡、3人失蹤，南韓與中國大陸海警正聯合搜救。事故原因目前仍在持續調查中。

綜合新華社、韓聯社報導，南韓海警部門通報，當地時間9日早上6時50分許，全羅南道新安郡可居島附近海域一艘中國大陸漁船發生傾覆事故。船上共有11人，截至目前6人獲救、2人死亡、3人失蹤。中國大陸駐光州總領事館已證實相關消息。

南韓木浦海洋警察署表示，當天早晨接獲無線電通報，一艘98噸級中國大陸漁船在可居島附近海域傾覆。南韓海警隨即派出警備艦展開救援行動。海警抵達前，事故現場附近另一艘中國大陸漁船已先行救起6名落水船員。海警警備艦抵達後，又在海面上打撈起2名船員。

木浦海洋警察署指出，首先被救起的6人狀況良好；後被救起的2人當場已無生命跡象，經送醫後確認死亡。事故相關原因目前仍在調查中。

南方都市報報導提到，該艘漁船事發時正在距全羅南道新安郡約81公里外的公海上作業。南韓海警已與中國大陸海警展開聯合搜救，以事故海域為中心搜尋3名失蹤船員，目前3人仍下落不明。