福建艦仍為常規動力航艦 中國專家：目前夠用
中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦5日在海南三亞某軍港入列。中國軍事專家傅前哨預計下一代航艦會到10萬噸以上，而福建艦仍是常規動力航艦，而非像美國的核動力航艦，但「目前看來是夠用的」。
星島日報引述中國媒體「南都N視頻」訪問傅前哨指出，在排水量上，中國航艦已經從6萬多噸到了8萬多噸，他預計，下一代航母肯定會到10萬噸以上。
福建艦仍是常規動力航艦，對於中國何時有核動力航艦的問題，傅前哨認為「不要急」，核動力航艦最大的優勢就是跑得遠，並聲稱「而我們現在發展航母（艦）就是為了保衛國家安全，維護祖國的海上權益。目前來看常規動力航母（艦）是夠用的。」
他並談到，因為設計航艦的成本很高，要做大量實驗，如果只生產一艘，從經濟上不合算。他認為中國的下一艘航艦應該還是常規動力，會在福建艦的基礎上再做進一步細化升級，讓綜合性能更強。
傅前哨認為，最終中國一定會發展核動力航艦，但是數量應該不會很多。因為核動力航艦的優勢就是跑得遠，但不一定功率大。他認為，中國的常規動力和核動力航艦都會發展，但是必須按部就班，「我們不會像美國那樣搞全球爭霸，搞這麼多的航母（艦），也養不起」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言