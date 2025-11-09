蕭美琴赴歐洲議會演講 胡錫進：台獨跳得越高死得越快

副總統蕭美琴歐洲時間7日應「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」邀請赴歐洲議會發表演說。對此，向來愛對時事發表評論的《環球時報》前總編胡錫進表示，歐洲議會竟允許台獨頭面人物進行分裂活動，這是一些歐洲政客配合台獨挑釁、刷存在感的惡毒伎倆。他並指，「正告台灣民進黨當局，他們需要認清台海山雨欲來的形勢」，「台獨跳得越高，死得越快」。

胡錫進8日晚在微信公眾號發文表示，歐洲議會竟允許蕭美琴在議會大樓裡從事台獨分裂活動，遭到中方強烈譴責。在他看來，「這件事是歐洲議會一些人配合台獨搞挑釁活動，朝著中國刷存在感的惡毒伎倆」。歐洲一些議員在反華方面非常活躍，「總是為自己能夠搞出一些動靜來沾沾自喜」。

胡錫進引述歐洲新聞網報導稱，反華組織「對中政策跨國議會聯盟」年會在歐洲議會登記為「成員活動」，並非議會主辦，無需事先批准演講者。台媒報導，蕭美琴行程與演講在出訪前秘密安排，利用機會宣揚台獨理念，鼓動歐洲支持台灣民主，加強安全與貿易聯繫。她聲稱，「國際社會反對以武力單方面改變（台海）現狀的立場怎麼強調都不為過。」

胡錫進批，隨著美國惡化對華關係，歐洲一些政客對華態度囂張，不斷升級反華言論，搞過去被視為「禁忌的活動」。部分議員降低挑釁中國的門檻，說話更加放肆，與台灣官方人士公開接觸增多。

胡錫進點名立陶宛，2021年允許台當局以台灣名義設立代表處，導致中立兩國外交關係降為代辦級，中方禁止立陶宛木材、乳酪與糧食出口。2024年5月，立陶宛總統瑙塞達承認此舉是「錯誤」，並未與他商議。

胡錫進稱，中方總體有效控制歐洲與台灣勾連局面，歐洲各國仍保持一中立場，偶爾宣揚「反對以武力方式單方面改變台海現狀」或象徵性派軍艦穿越台海，但挑釁大多烈度低，近年未出現比立陶宛走得更遠的情況。2024年，德國拒絕蕭美琴赴南部「私人觀光」，愛沙尼亞亦拒絕台當局效仿立陶宛設代表處。

胡錫進強調，這次蕭美琴在歐洲議會大樓從事台獨活動，並非向歐洲議會會議做正式演講，而是在反華組織「對中政策跨國議會聯盟」的年會做演講。他批，「它的惡劣處在於歐洲議會允許蕭美琴帶著她的官方身分進入議會大樓，並且在那裡發表演講。這是一個故意打出的擦邊球。」

胡錫進最後稱，「作為老媒體人想要正告台灣民進黨當局，他們需要認清台海山雨欲來的形勢，現在他們搞任何激進的挑釁都是在自我敲響台割據政權的喪鐘」，並威脅「台獨跳得越高，他們死得越快。」