快訊

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

大屯火山若噴發威脅北市 50公分火山灰成軍民最大挑戰

鳳凰增強至超級颱風！日氣象廳預測路徑曝 恐這時間登陸台灣

央視發布影片「起底」沈伯洋 威脅展開全球抓捕

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中共繼日前宣布對民進黨籍立委沈伯洋進行立案偵查，如今更威脅對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。圖／報系資料照片
中共繼日前宣布對民進黨籍立委沈伯洋進行立案偵查，如今更威脅對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。圖／報系資料照片

大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、我立法委員沈伯洋進行立案偵查，大陸官媒央視新聞又於9日上午發布影片「起底台獨沈伯洋」，引述法學專家看法稱，中國大陸可透過國際刑警組織等，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作。

央視新聞這支影片開頭指，「沈伯洋是誰？他的公開身分為台灣台北大學犯罪學研究所所長、民進黨立委」，去年10月被國台辦列入台獨頑固分子清單並實施制裁後，其真實面目逐漸為公眾所知。

旁白提到，重慶市公安局民警稱，沈伯洋透過建立「台獨分裂組織」「黑熊學院」等方式，大肆宣揚「台獨分裂謬論」，充當民進黨當局謀獨挑釁的打手，向台灣青少年兜售台獨主張和「仇中」思想，散播台海暴力衝突種子，赤裸裸從事分裂國家犯罪活動。

影片批評，沈伯洋不僅長期宣揚台獨，還借助外部勢力推動實質性台獨議程。最為人知的是，他於2021年在台灣創立黑熊學院，散布大陸將「武統」台灣的虛假訊息，並聲稱在三年內訓練300萬名「黑熊勇士」協助「防衛台灣」。影片稱，該機構被國台辦定性為「台獨基地」，「是民進黨及外部勢力扶持下培育『暴力台獨分子』的機構」。

此前，今年10月28日，重慶市公安局宣布，對沈伯洋以「分裂國家罪」立案偵查，並表示將依法核實大量舉報線索，確保在犯罪事實清楚、證據確實充分情況下，將案件移送人民檢察院審查起訴。

影片還指，在台媒公開報導中，沈伯洋還對台灣的「大陸配偶」族群展開惡意攻擊，稱「陸配」是「大陸間諜」，迫使多名大陸母親離開台灣，與丈夫及年幼孩子分離。影片並引述前國民黨立委邱毅指控沈伯洋隨後也打擊台商，但力度遠不及「陸配」，原因是部分台商為息事寧人，可能私下提供資金或公關支持。

影片表示，「具有諷刺意味的是，沈伯洋的父親沈土城，也是一個台商」，是兆億公司的負責人，長期從事大陸商品轉手貿易，藉大陸政策獲利頗豐，卻轉頭在島內煽動台獨。影片稱，「在台灣，已有相關人士注意到，沈伯洋接受外國勢力資金，干預台灣政治」。公開資料顯示，沈伯洋創辦的某台獨組織曾獲得美國國際開發署約135萬美元資助。

影片批評，「再看看沈伯洋的『發家史』」，稱其政治生涯也頗具爭議，「赴美留學前曾是名不見經傳的補習班老師」，歸台後迅速成為民進黨「座上賓」，並成為不分區立委男性第一名。「罪惡的勾當，不可能永遠持續下去，搞犯罪學研究的沈伯洋，接下來，是應該好好鑽研一下法律了，看看他能不能僥倖逃脫法律對台獨分裂分子的制裁。」

中國人民大學法學院教授程雷說，沈伯洋案較特別，下一步將依據偵辦證據推進，發布通緝令後，在國際社會，陸方可透過國際刑警組織等一系列國際機構採取全球範圍抓捕，並展開跨境司法合作。

影片最後指，重慶公安此次立案，不僅是對沈伯洋違法行為的回應，也是向所有台獨分子發出明確訊號：「收手吧，否則下一個就是你」。

沈伯洋 台獨 影片 陸配 司法 國台辦 公安 民進黨

延伸閱讀

大陸立案查沈伯洋 卓榮泰嗆空話：中對台無司法管轄權

罷團推2026選北市長 沈伯洋感謝支持：下飛機才看到新聞

綠營派誰出戰2026台北市長？傳罷團力挺「他」 王世堅點名這些人

被周玉蔻罵「堅屁啦、醜又髒」 王世堅：不評論沒格調老太太

相關新聞

央視發布影片「起底」沈伯洋 威脅展開全球抓捕

大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、我立法委員沈伯洋進行立案偵查，大陸官媒央視新聞又於9日上午發布影片「起底台...

陸「秋季外交」登場 西班牙國王、泰王、挪威外相接連到訪

進入11月，中國大陸也進入「秋季外交」高峰，多國元首及外長將接連訪問中國。其中，泰國國王瓦吉拉隆功將於周四展開中泰建交5...

蕭美琴現身歐洲議會 陸駐歐盟使團：嚴重衝擊中歐政治互信

副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，於歐洲時間7日下午現身歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會並發表演講...

兩岸觀策／馬習會10年後 台灣已被「G2」擠到邊緣

2015年11月7日「馬習會」在新加坡登場，是兩岸分治66年來兩岸領導人首次會面，一時成為國際媒體焦點。10年後的今日，兩岸關係已非嚴峻所能形容，更可嘆的是，如果放大到美中台關係下，台灣甚至可說已被「G2」（美中兩國集團）擠到邊緣。

全球氣候治理 大陸扮要角 強調要以中國理念和實踐引領新格局

聯合國氣候變遷大會第30屆（COP30）將於10日至21日在巴西登場，中國代表團除了組團參與外，大陸國務院新聞辦公室昨（...

福建艦常駐三亞 陸媒：必去台灣海峽

大陸第一艘電磁彈射型航艦福建艦五日在海南三亞某軍港成軍，中共海軍新聞發言人冷國偉昨天表示，福建艦是海軍現役噸位最大的艦艇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。