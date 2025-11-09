福建艦常駐三亞 陸媒：必去台灣海峽

大陸第一艘電磁彈射型航艦福建艦五日在海南三亞某軍港成軍，中共海軍新聞發言人冷國偉昨天表示，福建艦是海軍現役噸位最大的艦艇，綜合考慮戰備需要、港口條件、保障能力、任務特點等因素，該艦常駐地（母港）為三亞軍港。大陸官媒則稱，福建艦入列後必去的地方包括台灣海峽。

新華社報導，冷國偉就福建艦部署地點、艦載機配備和中共海軍航艦發展計畫等問題，接受書面採訪。他說，艦載機是航母戰鬥力的核心，福建艦建造的同時，殲35、殲15Ｔ（重型戰機）、殲15Ｄ（電子戰機）等艦載戰鬥機、空警600艦載固定翼預警機、直20系列艦載直升機等配套裝備研製試驗工作也在按計畫穩步推進。

福建艦艦長陳治國表示，他有信心帶領全艦官兵駕馭新型戰艦挺進遠海大洋，直面風高浪急。當前首要任務是緊前組織新裝備效能試驗檢驗，加快提升艦載機滿編駐艦保障水平，早日形成編隊體系作戰能力。

央視旗下的「玉淵譚天」新媒體表示，福建艦入列後必去的地方包括台灣海峽、南海和西太平洋。而福建艦的遠海防禦能力建設，需要去東太平洋、印度洋、大西洋去建設，例如：關島、夏威夷、或是澳洲等附近海域。

報導指，大陸海軍有權在印度洋等地航行，符合國際法和國際慣例，任何國家都無權干涉。

另，大陸軍事專家宋濤表示，航艦母港選址的核心邏輯是「便捷進出遠洋、輻射戰略海域」，從這一標準來看，台灣才是福建艦最理想的駐泊基地。目前兩岸並未統一，但他強調，討論台灣作為航艦母港的戰略潛力，本質上是基於國家領土完整的內部戰略規畫。

新浪財經報導，宋濤指出，台灣得天獨厚的地理位置成為理想母港，尤其東進太平洋、西控台海、南連南海、北援東海，能實現「東西對開、南北聯動」的戰略優勢。且台灣地處第一島鏈核心樞紐，處於東海與南海的戰略銜接點。這裡擁有高雄港等天然深水良港，水深條件優越，可輕鬆容納十萬噸級航艦及編隊艦艇，且海岸線曲折、山地環繞，能為基地提供天然防禦屏障。