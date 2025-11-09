全球氣候治理 大陸扮要角 強調要以中國理念和實踐引領新格局

聯合國氣候變遷大會第30屆（COP30）將於10日至21日在巴西登場，中國代表團除了組團參與外，大陸國務院新聞辦公室昨（8）日發布「碳達峰碳中和的中國行動」白皮書梳理近年實踐的成績，同時強調，中國堅定維護多邊主義、推動國際合作，以中國理念和實踐引領全球氣候治理新格局。

美國總統川普上任後便讓美國退出《巴黎協定》，此次也未派任何高層官員出席COP30會議。而中國出席COP30最高層級官員為大陸國務院副總理丁薛祥，他6日在貝倫會議氣候峰會上發言提出把握綠色低碳轉型正確方向、落實氣候行動與深化開放合作等三點建議。輿論認為，在全球氣候議題上正呈現美國缺席，中國補位引領的格局。

參與COP30的中國代表團稱，中方已向「聯合國氣候變化框架公約」秘書處提交2035年國家自主貢獻（NDC）目標。大陸生態環境部部長黃潤秋表示，仍處於發展中國家的中國，於2035年NDC目標歷史性擴展到全經濟範圍、包括所有溫室氣體，並首次提出溫室氣體絕對量減排目標，此次承諾溫室氣體排放下降幅度（7%至10%）和絕對量（10億至15億噸）顯著高於歐美國家同期水平。

與此同時，大陸官方發布「碳達峰碳中和的中國行動」白皮書，內容展現大陸在實踐氣候治理的經驗與成效，且提及大陸積極參與國際規則制定，以積極建設性姿態參與全球氣候談判議程，為《巴黎協定》的達成、簽署、生效和實施作出歷史性貢獻。