快訊

AI防詐凍結帳戶掀「金融誤傷潮」 經濟弱勢者恐被迫借高利貸

全球氣候治理 大陸扮要角 強調要以中國理念和實踐引領新格局

經濟日報／ 記者陳湘瑾黃雅慧／綜合報導
聯合國氣候變遷大會第30屆（COP30）將於10日至21日在巴西登場。 新華社
聯合國氣候變遷大會第30屆（COP30）將於10日至21日在巴西登場。 新華社

聯合國氣候變遷大會第30屆（COP30）將於10日至21日在巴西登場，中國代表團除了組團參與外，大陸國務院新聞辦公室昨（8）日發布「碳達峰碳中和的中國行動」白皮書梳理近年實踐的成績，同時強調，中國堅定維護多邊主義、推動國際合作，以中國理念和實踐引領全球氣候治理新格局

美國總統川普上任後便讓美國退出《巴黎協定》，此次也未派任何高層官員出席COP30會議。而中國出席COP30最高層級官員為大陸國務院副總理丁薛祥，他6日在貝倫會議氣候峰會上發言提出把握綠色低碳轉型正確方向、落實氣候行動與深化開放合作等三點建議。輿論認為，在全球氣候議題上正呈現美國缺席，中國補位引領的格局。

參與COP30的中國代表團稱，中方已向「聯合國氣候變化框架公約」秘書處提交2035年國家自主貢獻（NDC）目標。大陸生態環境部部長黃潤秋表示，仍處於發展中國家的中國，於2035年NDC目標歷史性擴展到全經濟範圍、包括所有溫室氣體，並首次提出溫室氣體絕對量減排目標，此次承諾溫室氣體排放下降幅度（7%至10%）和絕對量（10億至15億噸）顯著高於歐美國家同期水平。

與此同時，大陸官方發布「碳達峰碳中和的中國行動」白皮書，內容展現大陸在實踐氣候治理的經驗與成效，且提及大陸積極參與國際規則制定，以積極建設性姿態參與全球氣候談判議程，為《巴黎協定》的達成、簽署、生效和實施作出歷史性貢獻。

美國 巴黎協定 格局

延伸閱讀

全球驚豔！大陸新款人形機器人 「貓步」走路如真人

王毅：十五五期間大陸將在國際事務發揮「更加舉足輕重」作用

福建艦常駐地公布！陸海軍發言人：滿編上艦不會太久

加快場景培育 大陸聚焦人工智慧等22類開放重點領域

相關新聞

習近平視察廣東 促「十五五」挑大梁

中共總書記習近平在海南出席航母福建艦入列儀式後，轉往廣東視察。在年底到來之際，他要求廣東「努力完成全年目標任務」，並強調...

福建艦常駐三亞 陸媒：必去台灣海峽

大陸第一艘電磁彈射型航艦福建艦五日在海南三亞某軍港成軍，中共海軍新聞發言人冷國偉昨天表示，福建艦是海軍現役噸位最大的艦艇...

全球氣候治理 大陸扮要角 強調要以中國理念和實踐引領新格局

聯合國氣候變遷大會第30屆（COP30）將於10日至21日在巴西登場，中國代表團除了組團參與外，大陸國務院新聞辦公室昨（...

王毅：十五五期間大陸將在國際事務發揮「更加舉足輕重」作用

中共二十屆四中全會10月底結束後發布了「十五五規劃建議」，最近組織許多中央宣講團到各地各部門宣講，中共政治局委員間外辦主...

福建艦常駐地公布！陸海軍發言人：滿編上艦不會太久

大陸第一艘電磁彈射型航艦福建艦5日在海南三亞某軍港成軍，中共海軍新聞發言人冷國偉8日表示，福建艦是海軍現役噸位最大的艦艇...

習近平考察廣東 籲打造黨性過硬幹部隊伍推進反腐

中共總書記、大陸國家主席習近平在廣東考察時表示，做好廣東工作就要抓住幹部這個決定性因素，選優配強領導班子，打造黨性過硬、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。