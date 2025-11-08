王毅：十五五期間大陸將在國際事務發揮「更加舉足輕重」作用

中共二十屆四中全會10月底結束後發布了「十五五規劃建議」，最近組織許多中央宣講團到各地各部門宣講，中共政治局委員間外辦主任王毅強調，展望「十五五」期間，大陸將在國際事務中「發揮更加舉足輕重的作用，進入可以更多把握歷史主動的新時期」。喊話外交人員要為中共的目標「營造更有利國際環境」。

據大陸外交部官網，學習貫徹中共二十屆四中全會精神中央宣講團7日在大陸外交部宣講，王毅圍繞中共總書記習近平重要講話精神和全會通過的「建議」，深入闡釋全會重大意義，深刻分析當前大路面臨的外部環境，系統解讀「十五五」時期經濟社會發展的指導方針、主要目標、戰略任務和重大舉措等，並就外交外事戰線學習宣傳貫徹全會精神「提出明確要求」。

王毅聲稱，全會為不確定的世界注入了穩定性，為全球的發展提供了正能量。他要求，外交外事戰線要進一步提高政治站位，深入學習領會全會精神和習近平重要講話精神，在以習近平為核心的中共黨中央堅強領導下，更加積極有為開展「中國特色大國外交」，不斷開闢中共外交理論與實踐新境界，「塑造我國和世界關係新格局」，不斷提升其「國際影響力、感召力、塑造力」。

此外，據央視新聞聯播8日晚間釋出的畫面，則有另外一部份的內容。所播出的王毅談話指出，展望「十五五」期間，「我國將在國際事務中發揮更加舉足輕重的作用，進入可以更多把握歷史主動的新時期」。

他強調，要深刻領悟全面貫徹四中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為指引，為以中國式現代化全面推進強國建設民族復興偉業「營造更有利國際環境、提供更堅持戰略支撐」。

根據中共二十屆四中全會公報，全會提出了「十五五」時期經濟社會發展的主要目標，包含「國家安全屏障更加鞏固」、以及「在此基礎上再奮鬥五年，到2035年實現我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升」。隨後公布的「建議」則有「全面提升國際話語權」、「推動構建新型國際關係」、「引領國際秩序朝著更加公正合理的方向發展」、「在激烈國際競爭中贏得戰略主動」等。