快訊

酒後口角釀血案？台中大里男遭刺「臟器外露」急救 61歲嫌落網

鳳凰明升級強颱！下周穿台「這2天」雨勢最猛 登陸地點曝光

再撇秋祭不紀念吳石…鄭麗文：國共主張不同 不代表要兵刃相見

王毅：十五五期間大陸將在國際事務發揮「更加舉足輕重」作用

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共政治局委員兼外辦主任王毅7日強調，十五五時期大陸將在國際事務中「發揮更加舉足輕重的作用，進入可以更多把握歷史主動的新時期」。（圖／取自大陸外交部官網）
中共政治局委員兼外辦主任王毅7日強調，十五五時期大陸將在國際事務中「發揮更加舉足輕重的作用，進入可以更多把握歷史主動的新時期」。（圖／取自大陸外交部官網）

中共二十屆四中全會10月底結束後發布了「十五五規劃建議」，最近組織許多中央宣講團到各地各部門宣講，中共政治局委員間外辦主任王毅強調，展望「十五五」期間，大陸將在國際事務中「發揮更加舉足輕重的作用，進入可以更多把握歷史主動的新時期」。喊話外交人員要為中共的目標「營造更有利國際環境」。

據大陸外交部官網，學習貫徹中共二十屆四中全會精神中央宣講團7日在大陸外交部宣講，王毅圍繞中共總書記習近平重要講話精神和全會通過的「建議」，深入闡釋全會重大意義，深刻分析當前大路面臨的外部環境，系統解讀「十五五」時期經濟社會發展的指導方針、主要目標、戰略任務和重大舉措等，並就外交外事戰線學習宣傳貫徹全會精神「提出明確要求」。

王毅聲稱，全會為不確定的世界注入了穩定性，為全球的發展提供了正能量。他要求，外交外事戰線要進一步提高政治站位，深入學習領會全會精神和習近平重要講話精神，在以習近平為核心的中共黨中央堅強領導下，更加積極有為開展「中國特色大國外交」，不斷開闢中共外交理論與實踐新境界，「塑造我國和世界關係新格局」，不斷提升其「國際影響力、感召力、塑造力」。

此外，據央視新聞聯播8日晚間釋出的畫面，則有另外一部份的內容。所播出的王毅談話指出，展望「十五五」期間，「我國將在國際事務中發揮更加舉足輕重的作用，進入可以更多把握歷史主動的新時期」。

他強調，要深刻領悟全面貫徹四中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想為指引，為以中國式現代化全面推進強國建設民族復興偉業「營造更有利國際環境、提供更堅持戰略支撐」。

根據中共二十屆四中全會公報，全會提出了「十五五」時期經濟社會發展的主要目標，包含「國家安全屏障更加鞏固」、以及「在此基礎上再奮鬥五年，到2035年實現我國經濟實力、科技實力、國防實力、綜合國力和國際影響力大幅躍升」。隨後公布的「建議」則有「全面提升國際話語權」、「推動構建新型國際關係」、「引領國際秩序朝著更加公正合理的方向發展」、「在激烈國際競爭中贏得戰略主動」等。

外交部 中共 習近平 王毅

延伸閱讀

習近平考察廣東 籲打造黨性過硬幹部隊伍推進反腐

「川普超幽默、習近平超認真」 高市早苗大爆美中巨頭私下真面目

英中外長通話 中方籲「加快解決」緊迫問題

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾全看不到

相關新聞

福建艦常駐地公布！陸海軍發言人：滿編上艦不會太久

大陸第一艘電磁彈射型航艦福建艦5日在海南三亞某軍港成軍，中共海軍新聞發言人冷國偉8日表示，福建艦是海軍現役噸位最大的艦艇...

習近平考察廣東 籲打造黨性過硬幹部隊伍推進反腐

中共總書記、大陸國家主席習近平在廣東考察時表示，做好廣東工作就要抓住幹部這個決定性因素，選優配強領導班子，打造黨性過硬、...

西安書記方紅衛被帶走 傳涉貪循私「家人胃口很大」

西安市委書記方紅衛5日傳出被帶走後，中共中紀委國家監委網站7日晚間通報，方紅衛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察...

王毅：十五五期間大陸將在國際事務發揮「更加舉足輕重」作用

中共二十屆四中全會10月底結束後發布了「十五五規劃建議」，最近組織許多中央宣講團到各地各部門宣講，中共政治局委員間外辦主...

盤點福建艦「十個第一」：100%中國血統、打臉美國

中國第三艘航母「福建艦」5日在海南三亞入列，媒體盤點福建艦共開創了「十個第一」指出，福建艦不僅在電磁彈射技術上遠勝美國福...

中媒：福建艦不止於突破島鏈 移動的海上堡壘必去遠海

中國第一艘電磁彈射型航空母艦「福建號」已在5日入列服役。據央視旗下「玉淵譚天」特約評論員劉匡宇表示，福建艦的入列，其意義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。