福建艦常駐地公布！陸海軍發言人：滿編上艦不會太久

大陸第一艘電磁彈射型航艦福建艦5日在海南三亞某軍港成軍，中共海軍新聞發言人冷國偉8日表示，福建艦是海軍現役噸位最大的艦艇，綜合考慮戰備需要、港口條件、保障能力、任務特點等因素，該艦常駐地（母港）為三亞軍港。

新華社報導，冷國偉就福建艦部署地點、艦載機配備和中共海軍航艦發展計畫等問題，接受書面採訪。關於福建艦艦載機何時滿編上艦，冷國偉指出，艦載機是航母戰鬥力的核心，福建艦建造的同時，殲35、殲15T、殲15D等艦載戰鬥機、空警600艦載固定翼預警機、直20系列艦載直升機等配套裝備研製試驗工作也在按計劃穩步推進，至於何時能夠實現滿編上艦，他和大家一樣期待，相信不會等太久。

關於福建艦入列後是否還要繼續開展試驗試航，何時能夠形成實戰能力？冷國偉指出，福建艦是大陸第一艘電磁彈射型航艦，是海軍轉型建設跨越式發展的標誌性裝備，很多設備和技術都是第一次實際運用，成軍後該艦將繼續深入開展相關試驗驗證，進一步檢驗平台系統穩定性，同時將按計劃安排艦機適配、編隊體系訓練等，不斷強化實戰能力。

在回答關於中共海軍下一步航艦發展計畫時，冷國偉表示，大陸發展和改進武器裝備，不針對任何國家和特定目標，不會對任何國家和地區構成威脅，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。對於中國航母的後續發展計畫，將根據國防需要綜合考慮。需要強調的是，大陸的社會主義國家性質、走和平發展道路的戰略抉擇、獨立自主的和平外交政策，決定了大陸奉行防禦性國防政策始終不變。

航艦命名一直是外界比較關注的話題，許多網友都在網上發聲為自己的省份爭取航艦命名權，甚至猜測哪些省份被納入「航艦命名庫」？冷國偉指出，根據中國人民解放軍海軍艦艇命名相關規定，航空母艦以省級行政區劃命名，在命名過程中還會綜合考慮各省、區、市申請意願等因素，最終報中央軍委批准後確定。所以並不存在「航艦命名庫」這樣一個名單。