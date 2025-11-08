習近平考察廣東 籲打造黨性過硬幹部隊伍推進反腐

中共總書記、大陸國家主席習近平在廣東考察時表示，做好廣東工作就要抓住幹部這個決定性因素，選優配強領導班子，打造黨性過硬、視野開闊、真抓實幹的幹部隊伍，將正風肅紀反腐貫穿權力運行全過程，營造風清氣正的政治生態。

新華社報導，習近平7日至8日先後赴梅州、廣州進行考察調研。外界認為習近平將出席9日在廣州開幕的全運會。

習近平7日前往位於梅州市梅縣區雁洋鎮的葉劍英紀念園，並向葉劍英銅像敬獻花籃，參觀葉劍英生平事蹟陳列和葉劍英故居。

習近平說：「我們今天取得的偉大成就，都是建立在毛澤東等老一輩革命家打下的江山、攢下的家底之上的」，並稱要結合黨史宣傳教育，教育引導廣大幹部群眾特別是青少年「傳承紅色基因、賡續紅色血脈，永遠聽黨話、跟黨走」。

習近平8日赴廣州察看廣東科技創新和產業創新融合發展成果展示，並聽取廣東省委和省政府工作匯報。他指出，廣東作為經濟大省和發達地區，在編制「十五五」規劃時要有高站位、大格局，體現走在前、作示範、挑大樑的責任擔當。

習近平提到，廣東增創新優勢、實現新突破，必須大力弘揚改革開放精神、特區精神，以全面深化改革開放推動高品質發展。要堅持有效市場和有為政府相結合，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。著眼發展新質生產力，強化科技創新和產業創新深度融合，建設具有國際競爭力的現代化產業體系。

他指出，要完善區域協調發展、城鄉融合發展體制機制，完善基本公共服務制度體系，扎實推進共同富裕。穩步擴大制度型開放，深入實施自貿試驗區提升戰略，深度融入共建「一帶一路」。繼續抓好對內開放，既促進本地產業轉型升級，又帶動中西部地區產業發展。

習近平還呼籲廣東著力深化粵港澳合作，加強科技創新合作和基礎設施互聯互通，推進規則機制“軟連通”，加強立法、執法、司法各環節全流程協作，有效提升市場一體化水準，建設宜居宜業宜遊優質生活圈，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局。

習近平指出，做好廣東工作，必須加強中共的領導、推進全面從嚴治黨。要抓住幹部這個決定性因素，選優配強領導班子，打造黨性過硬、視野開闊、善於創新、真抓實幹的幹部隊伍。要把正風肅紀反腐貫穿權力運行全過程，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，以風清氣正的政治生態引領形成良好發展環境。

習近平表示，現在到年底還有一個多月時間，要精準落實中共中央決策部署，致力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，全面落實各項惠民政策，做好安全生產和維護穩定工作，努力完成全年目標任務。