快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平考察廣東 籲打造黨性過硬幹部隊伍推進反腐

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家主席習近平7日在廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮考察，期間到訪南福金柚種植基地，瞭解當地情況。新華社
大陸國家主席習近平7日在廣東省梅州市梅縣區雁洋鎮考察，期間到訪南福金柚種植基地，瞭解當地情況。新華社

中共總書記、大陸國家主席習近平廣東考察時表示，做好廣東工作就要抓住幹部這個決定性因素，選優配強領導班子，打造黨性過硬、視野開闊、真抓實幹的幹部隊伍，將正風肅紀反腐貫穿權力運行全過程，營造風清氣正的政治生態。

新華社報導，習近平7日至8日先後赴梅州、廣州進行考察調研。外界認為習近平將出席9日在廣州開幕的全運會。

習近平7日前往位於梅州市梅縣區雁洋鎮的葉劍英紀念園，並向葉劍英銅像敬獻花籃，參觀葉劍英生平事蹟陳列和葉劍英故居。

習近平說：「我們今天取得的偉大成就，都是建立在毛澤東等老一輩革命家打下的江山、攢下的家底之上的」，並稱要結合黨史宣傳教育，教育引導廣大幹部群眾特別是青少年「傳承紅色基因、賡續紅色血脈，永遠聽黨話、跟黨走」。

習近平8日赴廣州察看廣東科技創新和產業創新融合發展成果展示，並聽取廣東省委和省政府工作匯報。他指出，廣東作為經濟大省和發達地區，在編制「十五五」規劃時要有高站位、大格局，體現走在前、作示範、挑大樑的責任擔當。

習近平提到，廣東增創新優勢、實現新突破，必須大力弘揚改革開放精神、特區精神，以全面深化改革開放推動高品質發展。要堅持有效市場和有為政府相結合，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。著眼發展新質生產力，強化科技創新和產業創新深度融合，建設具有國際競爭力的現代化產業體系。

他指出，要完善區域協調發展、城鄉融合發展體制機制，完善基本公共服務制度體系，扎實推進共同富裕。穩步擴大制度型開放，深入實施自貿試驗區提升戰略，深度融入共建「一帶一路」。繼續抓好對內開放，既促進本地產業轉型升級，又帶動中西部地區產業發展。

習近平還呼籲廣東著力深化粵港澳合作，加強科技創新合作和基礎設施互聯互通，推進規則機制“軟連通”，加強立法、執法、司法各環節全流程協作，有效提升市場一體化水準，建設宜居宜業宜遊優質生活圈，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局。

習近平指出，做好廣東工作，必須加強中共的領導、推進全面從嚴治黨。要抓住幹部這個決定性因素，選優配強領導班子，打造黨性過硬、視野開闊、善於創新、真抓實幹的幹部隊伍。要把正風肅紀反腐貫穿權力運行全過程，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，以風清氣正的政治生態引領形成良好發展環境。

習近平表示，現在到年底還有一個多月時間，要精準落實中共中央決策部署，致力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，全面落實各項惠民政策，做好安全生產和維護穩定工作，努力完成全年目標任務。

習近平 廣東 幹部

延伸閱讀

稱川習會「巨大成功」 川普發文批紐時報導唱衰是「假新聞」

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾全看不到

習近平抵三亞登福建艦主持入列授旗 中邁入「三航母」

共軍第三艘航母「福建號」入列！習近平：不斷提升專業技能和打仗本領

相關新聞

福建艦常駐地公布！陸海軍發言人：滿編上艦不會太久

大陸第一艘電磁彈射型航艦福建艦5日在海南三亞某軍港成軍，中共海軍新聞發言人冷國偉8日表示，福建艦是海軍現役噸位最大的艦艇...

習近平考察廣東 籲打造黨性過硬幹部隊伍推進反腐

中共總書記、大陸國家主席習近平在廣東考察時表示，做好廣東工作就要抓住幹部這個決定性因素，選優配強領導班子，打造黨性過硬、...

西安書記方紅衛被帶走 傳涉貪循私「家人胃口很大」

西安市委書記方紅衛5日傳出被帶走後，中共中紀委國家監委網站7日晚間通報，方紅衛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察...

盤點福建艦「十個第一」：100%中國血統、打臉美國

中國第三艘航母「福建艦」5日在海南三亞入列，媒體盤點福建艦共開創了「十個第一」指出，福建艦不僅在電磁彈射技術上遠勝美國福...

中媒：福建艦不止於突破島鏈 移動的海上堡壘必去遠海

中國第一艘電磁彈射型航空母艦「福建號」已在5日入列服役。據央視旗下「玉淵譚天」特約評論員劉匡宇表示，福建艦的入列，其意義...

福建艦幕後英雄／紅藍黃綠紫…「七彩馬甲團」各司其職

習近平主席在視察福建艦時，與艦載機飛行員及航母保障人員親切合影；身穿紅、藍、黃、綠、紫等不同顏色的「馬甲軍團」，成為航母...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。