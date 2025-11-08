快訊

北市公車撞上施工告示牌！車上1大2小送往台大醫院

金門醫院驚傳打錯疫苗！1歲嬰流感針誤打A肝針 家屬怒批離譜

葛萊美入圍名單揭曉！ROSÉ入圍3大獎　對尬女神卡卡搶年度歌曲

聽新聞
0:00 / 0:00

趁機卡油？福建艦成軍 大陸軍事專家宋濤：最理想的母港是台灣

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
福建艦作為大陸首艘電磁彈射航艦，代表中共海軍邁入「三航艦時代」。在備受關注的母港設置問題上，大陸軍事專家宋濤表示，台灣才是福建艦最理想的駐泊基地。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。美聯社
福建艦作為大陸首艘電磁彈射航艦，代表中共海軍邁入「三航艦時代」。在備受關注的母港設置問題上，大陸軍事專家宋濤表示，台灣才是福建艦最理想的駐泊基地。圖為福建艦5日舉行成軍儀式。美聯社

福建艦作為大陸首艘電磁彈射航艦，代表中共海軍邁入「三航艦時代」。在備受關注的母港設置問題上，大陸軍事專家宋濤表示，航艦母港選址的核心邏輯是「便捷進出遠洋、輻射戰略海域」，從這一標準來看，目前已有的青島、三亞兩大航艦母港並非最優解，台灣才是福建艦最理想的駐泊基地。

新浪財經報導，宋濤指出，台灣得天獨厚的地理位置成為理想母港，尤其東進太平洋、西控台海、南連南海、北援東海，能實現「東西對開、南北聯動」的戰略優勢，完美契合航母遠洋作戰使命。

宋濤進一步解釋，從地理條件來看，台灣地處第一島鏈核心樞紐，東鄰太平洋，北接東海，南連巴士海峽，西隔台灣海峽與大陸相望，恰好處於東海與南海的戰略銜接點。這裡擁有高雄港等天然深水良港，水深條件優越，可輕鬆容納10萬噸級航艦及編隊艦艇，且海岸線曲折、山地環繞，能為基地提供天然防禦屏障，大幅提升抗毀存活性。

相比之下，青島母港雖設施完善，但受東海海域水深限制，大型編隊機動範圍有限；三亞母港雖直面南海，卻在輻射西太平洋遠海區域時存在戰略縱深不足的短板。

從戰略價值層面分析，若以台灣為母港，福建艦可實現「東西對開、南北聯動」的部署優勢：向東可直接突破第一島鏈，快速進入西太平洋遠海區域，構建遠洋防禦前沿；向西能聯動台海、南海方向，形成對周邊關鍵海域的全方位覆蓋；向北可支援東海維權任務，向南能輻射麻六甲海峽等國際航運要道，完美契合航艦「保證自身使用海洋、阻止對手使用海洋」的核心使命。

此外，台灣作為多條國際重要航線的交匯處，在此部署航母可有效保障我國海上貿易通道安全，強化對遠洋利益的維護能力。

宋濤強調，台灣是中國不可分割的一部分，討論其作為航艦母港的戰略潛力，本質上是基於國家領土完整的內部戰略規劃。福建艦的成軍，不僅代表中共海軍具備了更強的遠洋投送與作戰能力，更彰顯了捍衛國家主權、安全、發展利益的堅定決心。當前，遼寧艦、山東艦已分別以青島、三亞為母港，形成近海防禦與戰備巡航的互補體系，而福建艦的未來部署，將進一步完善大陸「近海防禦與遠海護衛相結合」的海軍戰略佈局 。

福建艦 宋濤

延伸閱讀

吳思瑤：鄭麗文將出席追思共諜活動 加入共產黨好了

中共刻意低調…福建號成軍「這些人出席」 專家：政治信號值得深究

「福建號」航艦採電磁彈射起飛 專家：共軍飛行員恐有戰力間隙

中共航母「福建號」服役 專家揪1點指：與美軍「福特號」仍有落差

相關新聞

蕭美琴歐議會演講 陸使團：嚴重衝擊中歐政治互信，強烈憤慨堅決反對

對於我副總統蕭美琴在歐洲議會發表演講，中國大陸駐歐盟使團發言人今早以答記者問方式回應表示，歐洲議會此舉嚴重損害中方核心利...

趁機卡油？福建艦成軍 大陸軍事專家宋濤：最理想的母港是台灣

福建艦作為大陸首艘電磁彈射航艦，代表中共海軍邁入「三航艦時代」。在備受關注的母港設置問題上，大陸軍事專家宋濤表示，航艦母...

日自衛隊訪陸參觀抗戰勝利80周年展示 陸軍方：日中穩定十分重要

據日本共同社報導，為開展與中國軍方交流活動而訪華的日本自衛隊校官級幹部等約10人11月6日在北京參觀了陸軍部隊「武警第三...

川習會首處理芬太尼關稅 美真能盼中國助攻打擊毒品？

10月底在南韓舉行的「川習會」談了幾件事，首先就是美國取消針對中國商品加徵的10%「芬太尼關稅」。11月4日，美國總統川普也簽署行政命令，調降對中國產品課徵與芬太尼相關的關稅、預計10日生效。川普與其談判團隊念茲在茲的，就是如何遏制芬太尼毒品在美國泛濫，美國希望中國加大力度打擊芬太尼毒品「救救美國人」，但是否有成效，是個大問號。為何美國對此事如此重視，而中國大陸能幫到美國嗎？

香江風情／香港雙11大狂歡動力 竟有失業率、關店潮？

香港這個周末，大熱之詞是「雙11」。在中國大陸已現退燒的「光棍節」，在香港則成為商家熱情高漲的「雙11購物節」，不只是早前的電商平台促銷，而是各行各業的投入。今年香港為何會有「雙11」熱潮？聯合報資深香港特派員從香港景氣數據與美中貿易戰透露出的一喜一憂，解析香港「雙11」大熱的背景和動力。

CNN曝衛星照揭共軍飛彈設施大增 專家：可攻擊任何能支援台灣的目標

美國有線電視新聞網（CNN）對衛星照的最新分析顯示，中國從2020年以來大規模擴建跟飛彈生產相關的設施，有專家說，這些舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。