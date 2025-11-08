快訊

出席台積電運動會 黃仁勳喊：輝達永遠的夥伴 一起成長

新版退休金試算 勞工做1動作可讓金額放大1倍

王子、粿粿「疑全裸相擁照」瘋傳！名嘴大膽公開比對：衛浴設備相同

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭美琴歐議會演講 陸使團：嚴重衝擊中歐政治互信，強烈憤慨堅決反對

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸駐歐盟使團對副總統蕭美琴7日在歐洲議會發表演講表示強烈憤慨，堅決反對。圖為蕭美琴演講場景。 美聯社
大陸駐歐盟使團對副總統蕭美琴7日在歐洲議會發表演講表示強烈憤慨，堅決反對。圖為蕭美琴演講場景。 美聯社

對於我副總統蕭美琴在歐洲議會發表演講，中國大陸駐歐盟使團發言人今早以答記者問方式回應表示，歐洲議會此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。他嚴正敦促歐方恪守一個中國原則，停止為「台獨」行徑撐腰張目，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響

記者問到，據報導，11月7日，反華組織「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會大樓召開年會，蕭美琴等「台獨」頭面人物出席該年會並發表演講。請問中方對此有何評論？

使團發言人答稱， 11月7日，反華組織「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會大樓召開年會。歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨」頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨」分裂活動，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

他表示，台灣問題攸關中國主權與領土完整，是中國核心利益的核心，是一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。

他稱，中方再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則，停止為「台獨」行徑撐腰張目，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響，以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局。

中方 台獨

延伸閱讀

副總統蕭美琴訪歐IPAC演講：台海和平攸關全球穩定

蕭美琴歐洲議會發表演說：全球繁榮仰賴強大自由的台灣

蕭美琴訪歐洲議會發表演說 外交部：詳情回國後說明

蕭美琴訪歐！出席IPAC年度峰會在歐洲議會發表演說

相關新聞

陸航艦福建艦服役 首採電磁彈射

大陸第三艘航母，也是首艘採用電磁彈射的福建艦於五日在海南三亞某軍港入列（服役），大陸官媒昨天發布訊息稱，中共總書記、中央...

中共刻意低調…福建號成軍「這些人出席」 專家：政治信號值得深究

中共「福建號」航艦正式服役，中共官媒延遲2天才公布訊息。中華戰略學會資深研究員張競認為，中共刻意逆勢操作保持低調，應該有...

馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一

今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出...

預判陸「十五五規劃」對台內容 邱坤玄：從口號統一進入實質統一

兩岸關係緊張局勢，持續受到社會關注，資深學者邱坤玄7日示警，大陸對台政策在十五五規劃，會「從過去形式上口號的統一，已進入...

蕭美琴歐議會演講 陸使團：嚴重衝擊中歐政治互信，強烈憤慨堅決反對

對於我副總統蕭美琴在歐洲議會發表演講，中國大陸駐歐盟使團發言人今早以答記者問方式回應表示，歐洲議會此舉嚴重損害中方核心利...

日自衛隊訪陸參觀抗戰勝利80周年展示 陸軍方：日中穩定十分重要

據日本共同社報導，為開展與中國軍方交流活動而訪華的日本自衛隊校官級幹部等約10人11月6日在北京參觀了陸軍部隊「武警第三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。