快訊

出席台積電運動會 黃仁勳喊：輝達永遠的夥伴 一起成長

新版退休金試算 勞工做1動作可讓金額放大1倍

王子、粿粿「疑全裸相擁照」瘋傳！名嘴大膽公開比對：衛浴設備相同

日自衛隊訪陸參觀抗戰勝利80周年展示 陸軍方：日中穩定十分重要

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本自衛隊和中國軍方幹部在中國北京的軍事科學院合影留念。 笹川和平財團供圖。
日本自衛隊和中國軍方幹部在中國北京的軍事科學院合影留念。 笹川和平財團供圖。

日本共同社報導，為開展與中國軍方交流活動而訪華的日本自衛隊校官級幹部等約10人11月6日在北京參觀了陸軍部隊「武警第三總隊」的設施。該總隊是負責首都防衛、反恐、災害應變任務的部隊。設施內還有關於抗戰勝利八十週年的展示，日方聽取了介紹。

報導稱，該交流計畫的日方窗口單位笹川和平財團的評委尾形武壽（日本財團會長）7日在北京舉行記者會透露了此事。據尾形稱，在北京的其他活動中，有中國軍方幹部和學者發言稱，日中間的穩定對世界的穩定而言十分重要。

報導稱，訪華團在5至13日的日程中參觀中國軍方相關設施，力爭在安全領域促進日中兩國的交流並建立互信。 5日在北京的中國軍方智庫軍事科學院與中方進行了交流。今後將前往湖北省和廣東省，分別參觀空軍和海軍相關設施。這項交流計畫始於2001年，窗口單位是日本的笹川和平財團與中國國際戰略學會。

中國大陸軍方代表團訪日原計劃今年7月，但因「日程無法安排」而取消。報導稱，同一時期發生的中國戰機在太平洋上空異常接近自衛隊飛機等可能造成了影響。據悉後來中方就年內訪日徵詢日方意見，但日方的日程無法協調，因此預計將改在明年。

北京 日本 國軍

延伸閱讀

中國大陸相隔兩年首次進口日本水產品 北京稱加強監管

北韓再射彈 日方研判落在日本專屬經濟區外側

尋求與中共軍方增進互信 日本自衛隊代表團訪問大陸

有事就找自衛隊？日本熊害當前，自衛隊進駐「驅熊」真的有用嗎

相關新聞

陸航艦福建艦服役 首採電磁彈射

大陸第三艘航母，也是首艘採用電磁彈射的福建艦於五日在海南三亞某軍港入列（服役），大陸官媒昨天發布訊息稱，中共總書記、中央...

中共刻意低調…福建號成軍「這些人出席」 專家：政治信號值得深究

中共「福建號」航艦正式服役，中共官媒延遲2天才公布訊息。中華戰略學會資深研究員張競認為，中共刻意逆勢操作保持低調，應該有...

馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一

今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出...

預判陸「十五五規劃」對台內容 邱坤玄：從口號統一進入實質統一

兩岸關係緊張局勢，持續受到社會關注，資深學者邱坤玄7日示警，大陸對台政策在十五五規劃，會「從過去形式上口號的統一，已進入...

蕭美琴歐議會演講 陸使團：嚴重衝擊中歐政治互信，強烈憤慨堅決反對

對於我副總統蕭美琴在歐洲議會發表演講，中國大陸駐歐盟使團發言人今早以答記者問方式回應表示，歐洲議會此舉嚴重損害中方核心利...

日自衛隊訪陸參觀抗戰勝利80周年展示 陸軍方：日中穩定十分重要

據日本共同社報導，為開展與中國軍方交流活動而訪華的日本自衛隊校官級幹部等約10人11月6日在北京參觀了陸軍部隊「武警第三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。