強調具高性價比 陸學者：福建艦戰機彈射僅需90秒

大陸自主研製的彈射型航空母艦福建艦與美國的福特號，都是當今最先進的航母，均採用電磁彈射系統，然福建艦採用的是「中壓直流配電」，相較福特號的「中壓交流配電」，中方專家稱中壓直流更為穩定、更有效率，還節約了航母空間、線纜等優點。

在動力方面，美國福特號採用核動力，較仍使用傳統動力、需依賴補給艦才能有長遠航程的福建艦，具備作戰持久力、滿載優勢。不過，這也使得福特號的建造和維護成本，一般被認為高於福建艦。

除此之外，大陸軍事專家多強調福建艦的「高性價比」，主要來自其採用「中壓直流配電」的電磁彈射系統。被稱為中國電磁彈射之父的中國工程院院士馬偉明曾表示，美國目前是中壓交流，還處於第一代水準，「差我們一代」，要趕上大陸的第二代系統中壓直流還需十幾年。

據港媒大公報，美軍的中壓交流電力系統，高速原動機與中低速發電機之間必須配備大量減速齒輪或增速齒輪，而中壓直流電力系統消除這一限制，提高了效率和功率密度，發電機組可更穩定；另採用中壓直流電力系統可節約航母空間、減少線纜，還有瞬時電力儲能高，可為電磁彈射持續供應足夠電力輸出等優勢，福建艦的彈射時間也比福特號縮短。

中共黨媒環時引述軍事專家張軍社、宋忠平表示，福建艦入列體現中共海軍從「近海防禦型向遠海防衛型」轉型成果，體現大陸最先進軍工科技在航艦領域的應用。

張軍社說，福建艦的電磁彈射系統，可使航母作戰效率大幅提升，例如僅需九十秒，就能將殲─十五T戰鬥機發射出去。