起降架次勝福建艦 台專家：美福特號戰力占上風

中共海軍「福建艦」航空母艦正式入列服役。全球防衛雜誌採訪主任陳國銘分析，福建艦與美國海軍最新銳「福特號」航艦的體型、噸位雖有差異，不過差距不大。兩者雖同樣採用電磁彈射裝置，不過搭載的艦載機數量不同，戰機起降率和持續戰力應有落差。淡江大學戰略所副教授林穎佑則分析，共軍航艦過去使用滑跳甲板起飛，如今要重新訓練飛行員彈射起飛，短時間內可能造成戰力的間隙。

陳國銘指出，福特號排水量超過十萬噸，艦身長度超過三百公尺；福建艦排水量約八萬噸，艦身長度約三百公尺，兩者體型、噸位雖有差距，不過差距不大。

他分析，福建艦雖是常規動力航母，但卻採用與福特號相同原理的電磁彈射器，對常規動力艦艇來說是相當大的突破，不過如何以傳統動力主機維持電磁彈射器持續作業所需的電力，也是外界好奇重點。

其次，福特號可搭載超過八十架各式戰機，福建艦據估計約可搭載六十架戰機，且僅配備三具電磁彈射器，少於福特號的四具彈射器，外界估計，福特號的艦載機起降率可維持在每日二○○架次左右，福建艦可能僅約每日一二○架次左右，持續作戰、打擊戰力仍有一段差距。

陳國銘分析，中共目前應該處於「邊看邊走」階段，隨著中共對航艦運用的戰術與技術愈加成熟，不排除中共會再更進一步推出○○四型航艦。

林穎佑分析，福建艦更大的挑戰應在於飛行員。他指出，解放軍先前的遼寧號、山東號航艦都採滑跳甲板起飛，現在等於是要重新訓練使用彈射器的飛行員，可能就會形成共軍航艦的戰力間隙。