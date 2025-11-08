聽新聞
0:00 / 0:00

陸航艦福建艦服役 首採電磁彈射

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
中共第一艘電磁彈射型航空母艦「福建艦」五日入列，解放軍海軍進入三航母時代。新華社
中共第一艘電磁彈射型航空母艦「福建艦」五日入列，解放軍海軍進入三航母時代。新華社

大陸第三艘航艦，也是首艘採用電磁彈射的福建艦於五日在海南三亞某軍港入列（服役），大陸官媒昨天發布訊息稱，中共總書記、中央軍委主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察，並揭露採用電磁彈射是習的「親自決策」，習近平登艦到彈射綜合控制站按下了彈射按鈕，對艦載機飛行員與後勤人員稱「都是英雄」。

央視新聞報導，解放軍首艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式五日在海南三亞某軍港舉行，習近平出席並登艦視察，陪同出席的還有中共政治局常委蔡奇、分管國防科技工業的國務院副總理張國清，儀式由剛晉升中共中央軍委副主席的張升民主持，來自海軍部隊和航母建設單位的代表兩千多人出席。

福建艦舷號為「十八」，為大陸完全自主設計建造，排水量八萬多噸，採用號稱處於世界先進水準，更高效、節省空間的「中壓直流配電」電磁彈射設計；該艦於二○一六年動工，二○二二年下水命名，在今年九月赴南海展開訓練後，當月下旬共軍海軍宣布，已完成殲─十五T、殲─三五和空警─六○○這三型艦載機的彈射起飛和著艦訓練。

報導稱，福建艦入列儀式在五日下午四時三十分許舉行，習近平將八一軍旗授予福建艦艦長、政治委員。習近平勉勵大家不斷提升專業技能和打仗本領，為福建艦戰鬥力建設貢獻力量。隨後，習近平前往福建艦甲板，察看現場作業情況，問候艦載機飛行員、飛行保障人員，他對著一名曾試飛的飛行員說，「試飛要非常勇氣，了不起」，並指著大家說「都是英雄」；習接著進入艦島駕駛室，察看值勤戰位，並在航泊日誌上簽名。

報導強調，習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術，他到彈射綜合控制站，仔細觀摩工作流程，並按下彈射按鈕，甲板上空載的動子如離弦之箭彈向艦艏。習近平最後到餐廳和士兵艙，察看飲食和住宿保障情況，與士兵們交流，叮囑各級做好各方面保障。

福建艦甲板上有四道阻攔索、三個彈射起飛位。福建艦服役後，連同遼寧艦、山東艦正式進入三航艦時代，福建艦也開啟了電磁彈射航艦時代，多數分析認為這是共軍遠海作戰能力的進一步強化。

福建艦 習近平 三亞 海軍 山東艦 航空母艦

延伸閱讀

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾全看不到

共軍「福建號」航艦服役 國防部：撥交後仍需訓練及簽證才具戰力

習近平抵三亞登福建艦主持入列授旗 中邁入「三航母」

福建艦官宣入列／網民先前引頸期盼 官方冷處理：別急

相關新聞

陸航艦福建艦服役 首採電磁彈射

大陸第三艘航母，也是首艘採用電磁彈射的福建艦於五日在海南三亞某軍港入列（服役），大陸官媒昨天發布訊息稱，中共總書記、中央...

預判陸「十五五規劃」對台內容 邱坤玄：從口號統一進入實質統一

兩岸關係緊張局勢，持續受到社會關注，資深學者邱坤玄7日示警，大陸對台政策在十五五規劃，會「從過去形式上口號的統一，已進入...

蔡志弘：續推動兩岸交流 明年將訪大陸和美國

競選這次國民黨主席失利的前國代蔡志弘近日表示，儘管選舉結果不如預期，仍得到多方人士肯定，尤其有調查顯示，他的好感度勝過其...

中共刻意低調…福建號成軍「這些人出席」 專家：政治信號值得深究

中共「福建號」航艦正式服役，中共官媒延遲2天才公布訊息。中華戰略學會資深研究員張競認為，中共刻意逆勢操作保持低調，應該有...

「福建號」航艦採電磁彈射起飛 專家：共軍飛行員恐有戰力間隙

中共海軍「福建號」航空母艦日前正式入列服役。淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，福建號使用傳統動力，如何維持電磁彈射器持續作...

馬習會十周年 國台辦強調「九二共識」：攜手開創統一

今天是馬習會十周年，前總統馬英九在臉書發文，呼籲民進黨改變「抗中保台」政策，回到兩岸共同政治基礎，國民黨主席鄭麗文今天出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。