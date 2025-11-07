中國暫停實施6項稀土出口管制措施
中國商務部與海關總署晚間聯合發布公告，決定自即日起至2026年11月10日，暫停實施6項涉及稀土出口管制的公告。
中國官方10月9日曾針對稀土連發6份公告，美媒形容這些措施是「幾乎前所未有」的出口管制。美國總統川普當時對此回應，要對中國進一步徵收100%的關稅。隨後中美雙方進行經貿談判，10月底川普與中國國家主席習近平在釜山會談並達成協議，緩和貿易戰升高情勢。
中國商務部與海關總署7日聯合發布公告（2025）第70號，決定自即日起至2026年11月10日，暫停實施6項涉及出口管制的公告。
比對這些暫停實施的公告，都是在10月9日陸續發出的，分別是：第55號——對超硬材料相關物項實施出口管制；第56號——對部分稀土設備和原輔料相關物項實施出口管制；第57號——對部分中重稀土相關物項實施出口管制；第58號——對鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制；第61號——對境外相關稀土物項實施出口管制；第62號——對稀土相關技術實施出口管制。
中國暫停實施這些公告意味著，不只是美國，原本受到相關稀土出口管制影響的其他國家也將獲得緩衝。
