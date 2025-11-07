快訊

CNN曝衛星照揭共軍飛彈設施大增 專家：可攻擊任何能支援台灣的目標

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
圖為2019年大陸十一閱兵展示「東風十七」極音速飛彈。中新社
圖為2019年大陸十一閱兵展示「東風十七」極音速飛彈。中新社

美國有線電視新聞網（CNN）對衛星照的最新分析顯示，中國從2020年以來大規模擴建跟飛彈生產相關的設施，有專家說，這些舉措是中國人民解放軍想要「為入侵台灣創造條件」。

CNN對於衛星影像、地圖和政府公告的最新分析指出，從2020年以來，中國已經大規模擴建與飛彈生產有關的設施。

衛星照片顯示，生產飛彈或中國人民解放軍火箭軍相關的136處設施中，超過60%有擴建跡象。

這些設施包括工廠、研發中心及測試中心，在2020年初至2025年底的期間，擴建面積逾2100萬平方英尺。

衛星影像可以看到，在這些不斷擴建的設施中，出現跟武器研發有關的新建塔樓、掩體和護堤。

武器專家表示，擴建後的設施所生產飛彈，將是中國任何可能試圖以軍事手段攻占台灣行動的關鍵要素。

美國非營利研究分析機構CNA的副研究分析師、中國飛彈部隊專家艾佛列斯（Decker Eveleth）指出，解放軍想要「為入侵台灣創造條件」。

艾佛列斯還說：「所以可襲擊港口、直升機基地、補給基地…攻擊任何理論上能支援台灣的目標。」

美國智庫太平洋論壇（Pacific Forum）研究員阿爾伯克基（William Alberque）表示，中國先前認為擊敗台灣可能要5000或1萬枚飛彈，但俄羅斯侵略烏克蘭後，北京當局評估數量呈激增。

飛彈 衛星 解放軍 CNN 共軍 台灣

